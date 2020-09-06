شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يشيد بإعلان جامعة الإسكندرية تقديم منح دراسية للمتفوقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية لإعلانه استعداد جامعة الإسكندرية تقديم منحتين دراسيتين كاملتين للطالبتين "سماح هانى" للدراسة فى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والطالبة "آية حسين" للدراسة بكلية طب جامعة الإسكندرية.

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وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها وفخرها لسرعة استجابة الدكتور عصام الكردى لمناشدة الطالبتين المتفوقتين، موضحة أنها لفتة إنسانية لرعاية شباب المتفوقين ، وسوف تساهم فى تحقيق مستقبل أفضل لهما، مؤكدة أن هذا هو الدور المجتمعى المنشود من جميع المؤسسات والهيئات.

يذكر أن الطالبة سماح هانى من محافظة البحيرة وحصلت على مجموع 98%، وكانت تعمل مع والدتها بجمع البصل ، وتتمنى أن تصبح سفيرة لتسعد والدتها ، والطالبة آيه حسين من مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، وحصلت على مجموع 99.5%.