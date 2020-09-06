شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تضبط 240 طن مخلفات طبية وصلبة خطرة بكسارات بلاستيك بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة البيئة، عن أنه فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف حملات التفتيش على مصادر التلوث المحتملة، واتخاذ اجراءات فورية حيال أية مخالفات بيئية شنت وزارة البيئة من خلال فرع المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وشرطة مسطحات ميت غمر، حملة على مخازن كسارات البلاستيك بمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

و أسفرت الحملة عن ضبط 205 طن مخلفات صلبة خطرة وتحتوي على 35 طن مخلفات طبية خطرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11 كسارة مخالفة بكفر المندرة، وعدد 4 كسارات بلاستك بالمندرة مركز أجا دقهلية.

وعقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة سلسلة من الدورات التدريبية عبر خاصية الفيديو كونفرانس حول "الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة فى ظل إنتشار فيروس كوفيد 19 المستجد " بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ وذلك للعاملين بمنظومة المخلفات بكافة الفروع الإقليمية للوزارة بالمحافظات ووحدات إدارة المخلفات بالمحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (كفر الشيخ / الغربية / اسيوط / قنا ) الى جانب ممثلى الجمعيات الأهلية وعمال النظافة . Advertisements وتضمنت الدورات عرضا للتعريف بفيروس كورونا المستجد ،اعراضه الأكثر شيوعا ، مخاطره على الصحة الشخصية والعامة وطرق العدوى وطرق الوقاية من خلال الإجراءات الإحترازية والضوابط البيئية التى وضعتها منظمة الصحة العالمية من استخدام مهمات الحماية الشخصية والفصل المكانى والتهوية البيئية الكافية الى جانب ارشادات التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة فى المحافظات فى ظل الوضع الحالى مع تثبيت الأمان والطمأنينة فى نفوس المديرين والعاملين بالمنظومة اثناء القيام بأعمالهم.



