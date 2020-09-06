شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن إجراء 5000 عملية جراحية بمستشفى الرمد التخصصى خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نجاح مستشفى الرمد التخصصى بورسعيد فى إجراء 5000 عملية جراحية، ما بين عمليات صغرى وكبرى ومتوسطة وذات مهارة خاصة، وذلك منذ بداية إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد شهر يوليو من العام الماضى وحتى الآن.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمى الأول لمستشفى الرمد التخصصي، الذى أقيم تحت شعار "سلامة عينيك فى عينينا"، بهدف عرض إنجازات المستشفى وأهم العمليات الجراحية التى تم تقديمها للمنتفعين ببورسعيد منذ بداية عمل المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وكذلك مناقشة تطلعات المستشفى ورؤيتها للفترة القادمة.

وأوضح الدكتور بيشوى فكرى، مدير مستشفى الرمد التخصصى، أن المستشفى نجحت فى إجراء 3250 عملية جراحية كبرى، 40 عملية ذات مهارة خاصة، 1710 عملية ما بين صغرى ومتوسطة، وذلك منذ بداية تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وحتى الآن، لافتًا أن من ضمنها عمليات تم إجراؤها لأول مرة داخل المحافظة ومدن القناة، كعمليات جراحة تجميل وإصلاح الحول والجفون، إصلاح كسر بجمجمة العين، إزالة ورم حميد بالعين، توصيل مجرى الدموع، كتاركتا مع زراعة عدسة، جلوكوما (مياه زرقاء)، وغيرها من العمليات التى تمت بنجاح كبير من خلال الفريق الطبى المتميز بالمستشفى.

وأضاف أنه منذ بداية عمل مستشفى الرمد التخصصى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، قامت بإجراء 25 عملية زرع قرنية، 1172 عملية مياه بيضاء، 1310 حقن شبكية، 156 إصلاح حول وجفون، 190 إزالة جسم زجاجى (شبكية)، 22 عملية انفجار بمقلة العين، 62 حقن كيناكورت وحقن إيليا، 84 عملية الجهاز الدمعى والجلوكوما، 778 عمليات إزالة ورم بالجفن أو جسم معدنى أو كيس دمعى أو غضروفى أو استعدال عدسة أو خياطة جرح قطعي، وذلك بالإضافة إلى إجراء 1200 عملية صغرى، وعملية واحدة كى بالتبريد.

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وأوضح الدكتور بيشوى فكرى أنه خلال نفس الفترة بلغ إجمالى التردد على العيادات الخارجية بمستشفى الرمد التخصصى 87ألف متردد، فيما بلغ إجمالى الفحوصات أكثر من 22ألف فحص، مشيرًا إلى أن المستشفى لها رؤية وهدف واضح منذ بداية أول يوم انضمامها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وهو تأسيس نظام قوى للمستشفى يسهم فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بجودة عالمية، كما يسهم فى أن تصبح المستشفى مستقبلًا مرجعية فى مجال طب وجراحة العيون.

ومن جانبه قال الدكتور حسام حسين، المشرف العام على مستشفى الرمد التخصصى، أن هذا الإنجاز الذى وصلت إليه مستشفى الرمد التخصصى على أرض الواقع اليوم، جاء نتيجة الفكر الجديد الذى تعمل به الهيئة العامة للرعاية الصحية بقيادة د. أحمد السبكي، وبفضل جهود جميع القائمين على تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد إضافة إلى جهود جميع العاملين بالمستشفى، وبدعم وتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق حلم المصريين فى الحصول على رعاية صحية متكاملة بجودة وكفاءة وكرامة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة القادمة ستركز مستشفى الرمد التخصصى بورسعيد على بحث وتطبيق كل ما هو جديد فى مجال طب وجراحة العيون، ووفقًا لأعلى الممارسات العالمية فى هذا الشأن، وذلك للحفاظ على ما وصلت إليه المستشفى، إلى جانب المزيد من النجاح والتقدم والتطور المستمر، والذى يؤدى إلى زيادة كسب ثقة المواطنين، وزيادة مدى رضاء المنتفعين عن الخدمة.

فيما أشار الدكتور عادل تعيلب، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، إلى أن مستشفى الرمد التخصصى من ضمن مستشفيات أحادية التخصص بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، والتى تجرى جميع أنواع جراحات العيون بجودة وكفاءة عالية، من خلال كوادر طبية على أعلى مستوى وطاقم تمريض مؤهل على مدار الـ 24ساعة، لافتًا إلى أن المستشفى تقدم حاليًا حوالى 90% من الخدمات الطبية والعلاجية فى علاج أمراض وجراحات العيون، وأنه جارى العمل على قدمٍ وساق لتوفير جميع حزم الخدمات العلاجية لأمراض العيون داخل المستشفى، ولافتًا أيضًا إلى أن مستشفى الرمد التخصصى بورسعيد قد نجحت فى الانضمام للزمالة المصرية، إلى جانب حصولها على الاعتماد من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية فى شهر أغسطس2019، وأكد تعيلب أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة غيرت حياة المواطنين من أهالى بورسعيد حيث أتاحت لهم الحصول على الخدمات الطبية والعلاجية داخل المحافظة دون الحاجة إلى عناء السفر للداخل أو للخارج، وذلك بما تملكه من مجموعة مستشفيات مؤهلة ومجهزة على أعلى مستوى وفقًا معايير الجودة العالمية.

وثمّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، جهود الإدارة الرائعة لمستشفى الرمد التخصصى ببورسعيد، وكذلك جهود القائمين على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بها والتزامهم وإيمانهم بقيمة الخدمة الصحية التى يقدمونها، مؤكدًا حرص الهيئة على توفير جميع الكوادر الطبية والاستعانة بخبراء دوليين واستشاريين فى مجال طب وجراحة العيون تعمل بكفاءة لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

ولفت إلى أن قيمة اشتراكات ومساهمات المنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد هى ما سمحت بتوفير قيمة العمليات الجراحية للمنتفعين بخدمات المنظومة، وتخفيف الأعباء المالية والنفسية عليهم الناتجة عن المرض، وأنه على سبيل المثال لا الحصر، أن إجراء عملية ترقيع القرنية وزراعة نسيج قرنية جديد تتكلف فى القطاع الخاص ما لا يقل عن 40ألف جنيه، فيما يتم إجراؤها بمستشفى الرمد التخصصى ببورسعيد للمريض المنتفع بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد مقابل مساهمة 300 جنيه فقط لاغير، وكذلك عملية الجلوكوما (المياه الزرقاء) تكلفة إجراؤها لا تقل عن 20ألف جنيه بمستشفيات القطاع الخاص، بينما يتم إجراؤها أيضًا للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل ببورسعيد نظير رسم مساهمة 300جنيه فقط لاغير.

وتابع السبكى أن البحث العلمى والتطوير المستمر والممارسة الإكلينيكية السليمة وفق أدلة العمل الاسترشادية المحدثة عالميًا، هو دستور عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على الانفتاح وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وكذلك الاستفادة من التحديات والتغلب عليها، لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد حلم كل المصريين، الذى يتطلع إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيقه، ليوفر رعاية صحية جيدة متكاملة لكل المصريين على حد سواء، باعتبارها ركيزة أساسية فى استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تقدم كل أوجه الدعم لإنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر.