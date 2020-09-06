شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة غدا والرطوبة تواصل الارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الخريف بدأ إكلينيكيا، خاصة بداية من يوم الإثنين الماضي، وسط تحذيرات من سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة.

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد» ، إن العديد من الطرق على رأسها طريق الزعفرانة ورأس غارب وسفاجا وقنا، تم إغلاقها بسبب السيول أمس السبت، مشيرة إلى أن مع هذه الأمطار الرعدية كان هناك نشاط للرياح مثير للأتربة، ومن المتوقع أن يستمر اليوم أيضًا.

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واستكملت حديثها، أن هيئة الأرصاد الجوية، تقوم بدورها بالتنسيق مع كافة وقطاعات الدولة، بإرسال النشرات والبيانات الجوية يتم إرسالها للمحافظين والجهات المعنية، وبناءً عليه يتم التنسيق، وعلى الرغم من الأمطار الرعدية التي سقطت أمس، إلا أنه لم يتم تسجيل أي خسائر سواء مادية أو بشرية.

وواصلت إيمان شاكر، أن فصل الخريف يبدأ جغرافيًا يوم 21 سبتمبر، ولكن بدء سقوط الأمطار مبكرًا ما يعني أن فصل الخريف بدأ مناخيًا، مشيرة إلى أنه بداية من الغد ستشهد درجات الحرارة انخفاض طفيف في القاهرة مقارنة باليوم، لتصل إلى 35 درجة، وبالنسبة للأمطار ستنحصر في جنوب سيناء فقط، بينما الرطوبة ما زالت تستمر في الارتفاع ولمدة أسبوعين مقبلين.