بحر محبة وبر أمان.. السيسى رئيس جبر الخواطر "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين حين وآخر، تتصدر مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولاته الميدانية، تريندات السوشيال ميديا، سواء تلك التي يتوقف خلالها للحديث مع المواطنين البسطاء ويهتم فيها بشئونهم أو تلك التي المواقف التي ترصدها الكاميرات خلال تفقده للمشروعات التي تبنيها الدولة.
في هذا الفيديو، نرصد معا هذه المواقف واللقطات التي جعلت العديد من المواطنين يلقبون الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس جبر الخواطر..
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