شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس الدولية الرسمية تعلن بدء العام الدراسى الجديد 27 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المدارس الدولية الحكومية، بدء الدراسة فيها 27 سبتمبر الجارى، حيث نشرت إحدى المدارس الدولية على صفحتها بدء الدراسة الأحد 27 سبتمبر الجارى، موضحة أن الدكتور رضا حجازى ناب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين عقد اجتماعا مع حسن عبد المنعم المدير التنفيذى لمشروع المدارس الرسمية الدولية بمصر وتقرر انطلاق الدراسة 27 سبتمبر الجارى.

وحددت المدارس زى للطلاب عبارة عن "تيشرت بولو أبيض وبنطلون ميلتون كحلى وجاكت كحلى شتوى بالنسبة لطلاب رياض الأطفال وتيشرت بولو رمادى فاتح لطلاب المرحلة الابتدائية، وعلى ولى الأمر شراء الزى من أى مكان يرغب فيه".

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقدت فى وقت سابق اجتماعًا مع مديرى مؤسسة المدارس الرسمية الدولية، لمناقشة آليات العمل، والاستعدادات للعام الدراسى الجديد فى هذه المدارس، مشيدة بالدور الهام الذى تلعبه مؤسسة أصحاب المدارس الدولية فى تقديم الدعم الفنى لهذا المشروع كمسئولية مجتمعية لخدمة الوطن، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال بروتوكول وقرار وزارى ينظم العمل بهذه المدارس.

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وأكدت الوزارة، على أن المدارس الرسمية الدولية التي تعمل على تدريس المنهج بالنظام البريطاني ترتكز فلسفته على تقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية، موضحة إن اختيار المعلمين لهذه المدارس يتم من خلال عقد اختبارات لاختيار أفضل العناصر التي تمتلك مهارات تناسب العمل بالمدارس الدولية، مؤكدًا على أن الوزارة حريصة على نجاح المشروع.

من جهتها، أوضحت المهندسة أمل صابر رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، بأنه تم ترشيح مدرسة جديدة بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لتشغيلها لصالح المدارس الرسمية الحكومية الدولية، كما تم الانتهاء من مدرسة مصطفى النحاس لاستقبال طلاب العام الدراسي الجديد 2020-2021.

وأضافت أن هذه المدارس تقدم نوعية مختلفة من التعليم، لذلك توفر الوزارة بالتعاون مع مؤسسة أصحاب المدارس الدولية التجهيزات المناسبة لها، مؤكدًة على التنسيق الدائم مع المديريات التعليمية التى تتواجد بها هذه المدارس وتقديم الدعم الكامل لها.

الجدير بالذكر، أن عدد المدارس الرسمية الحكومية الدولية (11) مدرسة، وجار العمل بإقامة مدرسة جديدة بالزقازيق بمحافظة الشرقية، ومدرسة أخرى بمحافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية.