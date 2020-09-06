شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 205 أطنان أتربة وردم غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت إدارة الرصد البيئي بحي غرب الإسكندرية وبالتنسيق مع الحمله المركزية للمحافظة بأعمال رفع حوالي 205 أطنان أتربة وردم، وذلك من كل من نجع إسو وأسفل كوبري النوبارية وشارع المكس بمنطقة مينا البصل. كما رفعت الإدارة حوالي 60 طن ردم ناتج من تهدم العقار الكائن بشارع الشيخ شاهين وذلك لفتح الشارع. يأتى هذا بناء على توجيهات المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، التي وجهت إدارة الرصد البيئي بالحي بالمتابعة اليومية وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بنطاق الحي حفاظا على البيئة المحيطة وصحة المواطن. رفع ربع طن اتربة ورديم من غرب الاسكندرية رفع ربع طن اتربة ورديم من غرب الاسكندرية رفع ربع طن اتربة ورديم من غرب الاسكندرية رفع ربع طن اتربة ورديم من غرب الاسكندرية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,712

تعافي 77,208

وفيات 5,511

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رفع 205 أطنان أتربة وردم غرب الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.