شكرا لقرائتكم خبر عن تصريف مياة الأمطار المتراكمة بترعة الكلابية بقنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا تمكنت من تصريف مياه الأمطار المتراكمة نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها قرية أبودياب، شرق بمركز دشنا أمس، وذلك لترعة المخادمة ومنها إلى ترعة الكلابية على مدار 5 ساعات متواصلة.
وأوضح أن موجة الطقس السيئ التي مرت بها بعض المناطق بالمحافظة نتج عنها تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار بالظهير الصحراوي لقرية أبودياب شرق، مضيفاً أنه تم توجيه مياه الأمطار إلى ترعة المخادمة ومنها إلى ترعة الكلابية، وذلك من خلال المعدات الثقيلة لمجلس مدينة دشنا ومديرية الري، مؤكدا سريان المياه بشكل آمن.
وأضاف أنه لا توجد أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وأشار إلى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات بإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية للوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتلقي أي بلاغات خاصة بسوء الأحوال الجوية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
99,712
-
تعافي
77,208
-
وفيات
5,511
كانت هذه تفاصيل خبر تصريف مياة الأمطار المتراكمة بترعة الكلابية بقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.