شكرا لقرائتكم خبر عن تصريف مياة الأمطار المتراكمة بترعة الكلابية بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا تمكنت من تصريف مياه الأمطار المتراكمة نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها قرية أبودياب، شرق بمركز دشنا أمس، وذلك لترعة المخادمة ومنها إلى ترعة الكلابية على مدار 5 ساعات متواصلة.

وأوضح أن موجة الطقس السيئ التي مرت بها بعض المناطق بالمحافظة نتج عنها تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار بالظهير الصحراوي لقرية أبودياب شرق، مضيفاً أنه تم توجيه مياه الأمطار إلى ترعة المخادمة ومنها إلى ترعة الكلابية، وذلك من خلال المعدات الثقيلة لمجلس مدينة دشنا ومديرية الري، مؤكدا سريان المياه بشكل آمن.

وأضاف أنه لا توجد أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وأشار إلى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات بإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية للوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتلقي أي بلاغات خاصة بسوء الأحوال الجوية.