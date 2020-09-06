شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف والي يكشف في آخر تصريحاته حقيقة أنه حفيد لأحد اليهود: جدي اسمه «ميزار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سألت «المصري اليوم» الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، قبل مرضه الأخير الذي تسبب في وفاته، عن حقيقة المزاعم بأنه حفيد لأحد اليهود المصريين، فلم يتمالك نفسه من الضحك والسخرية قائلاً: «هذه أكذوبة السنين بدأت بمداعبة مع أحد قيادات الإخوان عندما قال لي: هو حقيقي إن جدك يهودي؟ قلت له مازحًا: الإسلام يجُبّ ما قبله، فسألني مرة أخرى: يعني فعلًا جدك يهودي؟، فصمتُّ من فرط عدم جدوى الرد عليه!».

وأضاف «والي»: «اعتمدت جماعة الإخوان على الترويج لهذه المقولة التي تجافي الحقيقة، وهي أن اسم (ميزار)، وهو جدي الأكبر الذي طاله هذا الاتهام، تمت تسميته تيمنًا بأحد شيوخ الصوفيين، وهو الشيخ ميزار، وهو أحد أقطاب الطرق الصوفية من أتباع الطريقة الشاذلية، وله مقام معروف بالقرب من بحيرة قارون، أو كما يطلقون عليه مقام سيدي ميزار، حيث تسود معتقدات لدي الكثير من أهالي مركز أبشواي بأن لهذا الشيخ كرامات كثيرة في علاج العقم للنساء، ويقومون بالتدحرج عند مقام الشيخ ميزار، وفي حالة إنجاب هذه السيدة تطلق اسم (ميزار) على المولود إذا كان ذكرًا».

وأوضح وزير الزراعة الأسبق أن اسم «ميزار» غير متداول على المستوي القومي، ولكنه من الأسماء الشهيرة في محافظة الفيوم، وأنه من المعروف أن هناك أسماء شهيرة متداولة في الفيوم، وهي لعائلات صوفية، مثل اسم «ميزار» في المنطقة المولود بها ومناطق طامية وسنورس وجزء من بندر مدينة الفيوم، حيث يسمى المولود تيمنًا باسم الشيخ الصوفي المتوفي منذ أيام دولة المماليك، ومنها أسماء قامات سياسية مثل الدكتور صوفي أبوطالب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الرئيس المؤقت لمصر عقب اغتيال الرئيس السادات، والشيخ الثالث وهو الشيخ الروبي، وله مقام المبيضة بمركز الفيوم، بجوار مسجد قايتباي، ومن الأسماء الشهيرة التي انتسبت إلى الشيخ الروبي بمركز أطسا أحد زملاء الزعيم أحمد عرابي، وهو على باشا الروبي، وهو مدفون إلى جوار الشيخ الروبي، لذلك كانت الأسماء السائدة في مختلف العائلات تنتسب إلى الأسماء الثلاثة سواء أبناء أو آباء أو جدودًا.

وقال «والي»: «جدي موسي ميزار مدفون في الناحية الغربية من بحيرة قارون، ولم تربطهم بالشيخ ميزار أي صلة قرابة سوي أننا مسلمون، والشيخ ميزار من أقطاب الطرق الصوفية التي قدمت إلى مصر من دولة المغرب، واستقرت في الفيوم حول ضفاف بحيرة قارون، ودُفن فيها لأن أقطاب الطريقة الشاذلية يفضلون الحياة حول البحار، وهو ما يجعل مدينتي الإسكندرية والفيوم تجذبان الطريقة الشاذلية».

وأضاف الوزير الأسبق أن معظم عائلات غرب الفيوم أصولهم من قرية «النزلة» مسقط رأس جدي موسي ميزار، وتربطه بهذه العائلات صلات القرابة، وجميعها من أصول عربية، وترجع أصول قبيلة جدي «موسي ميزار» إلى قبيلة الحنابشة، التي وفدت من أرض الحجاز، «أصبح اسم القرية نزلة شكيتة ثم الآن النزلة»، واستوطنوا الفيوم، وهذه القبيلة وعائلات كثيرة بالفيوم بطن من بطون بني كلاب في الجزيرة العربية، التي تفرعت إلى عائلات كثيرة بالقرية، وهو ما يمكن التأكد منه بما ورد في كتاب المؤرخ والرحالة النابلسي منذ أكثر من 600 عام.

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