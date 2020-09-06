شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنسيق «المعادلات» الأسبوع المقبل.. وقبول 20 ألف طالب كحد أقصى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر بوزارة التعليم العالي إنه من المقرر أن يتم البدء في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر أنه يتم قبول طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية بنسبة ٥٪‏ مثل الأعوام السابقة، وفيما يخص الشهادات العربية سيتم قبولهم وفقا للنسبة المدونة، وبما لا يقل عن 5٪‏ أيضا، مما يشير إلى قبول ما يقرب من 20 ألف طالب وطالبة بالشهادات المعادلة العربية والأجنبية كحد أقصى بالجامعات الحكومية.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء اليوم الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.

وناشدت الوزارة الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.

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