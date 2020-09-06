شكرا لقرائتكم خبر عن كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان تطرح برنامج إدارة وتشغيل المطاعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، برنامجا جديدا ومميزا عن «إدارة وتشغيل المطاعم»، بالتعاون مع الشركة الأولى للخدمات الغذائية مصر برجر كنج والذي يهدف إلى إتاحة فرصة التعليم والتدريب العملي لطلبة الثانوية العامة والفندقية والدبلومات الفنية من خلال تعليم جامعي يؤهلهم لسوق العمل.

وتأتي تلك الأهداف لتدعيم استراتيجية التعليم العالي لمد جسور الشراكة بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات القطاع المدني والقطاع الخاص في مجال التخصص، وذلك لإعداد وإمداد الموارد البشرية بالمعلومات والمهارات الفنية والإشرافية والسلوكية والإدارية طبقًا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل في مجال التخصص، بالإضافة إلى تفعيل المسؤولية الاجتماعية لجامعة حلوان- كلية السياحة والفنادق- لدعم الطلاب الأكثر احتياجًا للدراسة والعمل بتوقيع اتفاق مع الشركة الأولى للخدمات الغذائية مصر برجر كنج لإنشاء برنامج جديد للتعليم تحت مسمى إدارة وتشغيل المطاعم طبقا لأسلوب التعليم المزدوج.

وتكون مدة البرنامج ٤ سنوات ٨ فصول دراسية، ويحصل الطالب على بكالوريوس إدارة وتشغيل المطاعم، ويتم منح الطالب مكافأة شهرية خلال تدريبه العملي بمطاعم برجر كنج، بالإضافة إلى فرصه للترقي والحصول على عمل في مطاعم برجر كينج في مصر والدول العربية، وكذلك منحة مقدمة من مجموعة العليان السعودية.

ويعد برنامج إدارة وتشغيل المطاعم برنامج تدريبي وتعليمي متكامل يشمل الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي في تشغيل المطاعم، ويعمل على إعداد مديرين فروع مؤهلين على أعلى مستوى من المهارات والخبرات، وخلق روح الانتماء للطلاب المتدربين بالشركة من خلال المزايا التي تقدمها الشركة لهم.