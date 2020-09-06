شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنظم برامجا تدريبية حول طرق التخزين السليمة والأمن لحبوب الغلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية يوم حقلى وبرنامج تدريبى بمدينة قها فى محافظة القليوبية، لتعريف المزارعين بطرق التخزين السليمة، وكيفية التعامل الآمنة مع حبوب الغلال.

وقال الدكتور عادل عبد اللطيف، المشرف على البرنامج التدريبى بلجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم تنقيذ اليوم الحقلى بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، استفاد منه حوالى 20 مزارع، حيث تم بطرق التخزين السليم للحبوب والطرق الوقائية اللازمة للمحافظة على المحاصيل خلال فترة التخزين، وكذلك طريقة التبخير المثلى وكيفية التعامل مع الأقراص السامة وكيفية عمل الإسعافات الأولية اللازمة فى حال حدوث تسمم بهذه الأقراص.

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وأضاف المشرف على البرنامج التدريبى ، أنه يتم أيضًا تنظيم برنامج تدريبى للمهندسين الزراعيين بمحافظات الجمهورية لتعريفهم بخطورة الاستخدام الخاطئ لهذه المركبات والطريقة المثلى للتعامل معها لتجنب التسمم بها نتيجة الاستخدام الخاطئ، وذلك نظرا لتواجد هذا المركب فى محلات الإتجار، واستخدام معظم الفلاحين له بطريقة خاطئة مما يؤدى إلى فشل عمليه مكافحة آفات الحبوب والمواد المخزونة وفشل عملية التبخير.

وأكد أنه سيتم تعميم الدورات التدريبية وايام الحقل فى المحافظات المختلفة، وخاصة المحافظات المنتجة للحبوب، لتعريفهم بخطورة الاستخدام الخاطئ لهذه الأقراص وكيفية الاستخدام والتداول الأمثل، فضلا عن طرق التخلص الآمن من متبقيات هذه الأقراص بعد الانتهاء من عملية التبخير والتهوية الكافية للمحاصيل المبخرة لضمان عدم تواجد اثار من هذا الغاز فى الحبوب تضر بصحة المواطنين.

فيما تواصل لجنة المبيدات والآفات الزراعية، تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات وتطبيقها فى المزارع والحقول بمختلف المحافظات للقضاء على الرش العشوائى، ويجرى حاليا تأهيل وتجهيز دفعة جديدة من المطبقين ، ويهدف البرنامج يهدف الى انتاج منتجات زراعية خالية من المتبقيات تضمن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.