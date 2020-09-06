شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تطلق قوافل بيطرية لعلاج وتحصين المواشى والتلقيح الاصطناعى بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل معهد بحوث التناسليات بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، تنفيذ عدة قوافل بيطرية بالمجان لخدمة صغار المربيين مجانا فى القرى الاكثر احتياجا لعلاج المشاكل التناسلية واجراء التلقيح الاصطناعى للحالات القابلة وتنفيذ العمليات الجراحية والتحصينات غير السيادية والمسح الوبائى للأمراض وتدريب شباب الاطباء البيطريين على التقنيات الحديثة فى تشخيص وعلاج الامراض التناسلية والسونار والتلقيح الصناعى.

وانتقلت قافلة من باحثى معهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة الدكتور هانى حسن مدير المعهد الى قرى محافظة القليوبية بالتعاون مع هيئه الخدمات البيطرية وشارك معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الامصال واللقاحات، وذلك وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وانطلاقا من دور مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان بنقل التكنولوجيا الحديثة للعمل الحقلى وربط نتائج الابحاث العلمية بالتطبيق العملى وبتمويل من برنامج التنمية الزراعية ADP برئاسة الدكتورة هنيه الأتربى.

وتم عمل ندوة عن تدوير المخلفات الزراعية لعمل علائق اقتصادية بمعرفة معهد الانتاج الحيوانى ، كما تم عمل العديد من لقاءات التوعية بدور صندوق التأمين على الماشية بمعرفة فريق متخصص من الصندوق وتم عمل ستة قوافل تم فيها علاج عدد 4576 حيوان منهم 2687 حيوان تم علاجهم وتأهيلهم تناسليا وتم فحص عدد 15 طلوقه تستخدم فى التلقيح الطبيعى وتم علاج 1874 باطنيا وتم تحصين 987 بالتحصينات غير سيادية وقد بلغ عدد المستفيدين من القافلة 1513 مستفيد من صغار المربيين وقد تم تدريب عدد 34 طبيب من الحكوميين وغير حكوميين على اعمال التلقيح الصناعى والرعاية التناسلية مما سينعكس بالإيجاب على تنمية الثرة الحيوانية لدى المربى الصغير .

فيما يواصل معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة ، تنظيم القوافل البيطرية المجانية لعلاج الماشية بجميع محافظات الجمهورية ، بالتعاون مع معهد بحوث صحه الحيوان، ومعهد الانتاج الحيوانى، ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية ، وهيئة الخدمات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.