شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تؤكد دعم مشروع البتلو بـ2 مليار جنيه وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، حرص الدولة على تشجيع ودعم الصناعة الوطنية سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص من أجل سد الفجوة بين الاستيراد والتصنيع المحلى ووضع خطة تقليل تلك الفجوة.

وأضاف الصياد فى بيان لوزارة الزراعة اليوم الأحد، خلال وضع حجر الأساس لأحد المصانع الخاصة لإنتاج اللقاحات بمدينة الصالحية الجديدة بإنتاج لقاحات مبتكرة وتقنيات تصنيع جديدة من لقاحات محملة ولقاحات مركبة ومهندسة وراثياً داخل معامل مجهزة BsL3 Lab لدعم صناعة الدواجن فى مصر والعالم ، أن وزارة الزراعة قامت بدعم مشروع البتلو بأكثر من 2 مليار جنيه مصرى استثمارات فى هذا المجال ، وقد تم الوصول إلى الاكتفاء الذاتى فى القطاع الداجنى وكذلك بدء التصدير.

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‏وأشاد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بدور الوزارة فى الداعم للصناعة الوطنية، وأكد أن السنوات السابقة شهدت منظومة عمل وتعاون بين الوزارة ومعهد صحة الحيوان والصناعة الوطنية لإنتاج اللقاحات الهامة مثال " لقاحات الحمى القلاعية، ‏وتم التصدى للأوبئة الوافدة من البلدان المجاورة للحافظ على الثروة الحيوانية.

و‏قالت وزارة الزراعة، إن إحدى الشركات الخاصة بانتاج اللقاحات البيطرية ، أكدت أن هذه التكنولوجيا ظلت قاصرة على عدد قليل جدا من الشركات فى العالم والان تدخل هذه التكنولوجية الجديدة مصر من خلال مصنعنا وشركائه الأمريكيين وسيتم توطين هذه الصناعة المبتكرة بمصر.

‏وأضافت بأن المصنع الجديد هو تكملة لرحلة نجاح وتميز على مدار عشرة سنوات تم خلالها إنشاء مصنعين لإنتاج اللقاحات وخدمة صناعة الدواجن والثروة الحيوانية ومع وضع حجر الأساس للمصنع الثالث سيكون بمثابة صفحة جديدة فى عالم تصنيع اللقاحات فى مصر والعالم من لقاحات جديدة ومتطورة تنافس اللقاحات التقليدية العالمية، وأن هذه هى الأولى من نوعها فى مصر والشرق وأفريقيا تدخل مصر عالم تصنيع اللقاحات المحملة وراثيا لحماية صناعة الدواجن والمصنع سيحتوى على أحدث الأجهزة وخطوط الانتاج والتكنولوجيا بالعالم وسيكون جاهز لإنتاج أصعب اللقاحات عالميا.