شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تفتح باب التقديم للطلبة السودانيين للدارسة فى فرع الخرطوم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب الجدد من دولة السودان وجنوب السودان، للدراسة بفرع الخرطوم بمقره الحالى بالحرم الجامعي، للعام الدراسى الجديد 2020 - 2021 بكليات الآداب والحقوق والعلوم والتجارة، اعتبارًا من غد الإثنين 7 سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة منذ قليل ، إن الاستعدادات تجرى فى الوقت الحالي، لتشغيل الفرع مرة أخرى بالخرطوم، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على الإسراع بعودة الكليات المختلفة تباعًا بفرع الجامعة بالعاصمة السودانية الخرطوم بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، حيث عقد الدكتور محمد الخشت اجتماعًا مع اللجنة العليا لفرع الخرطوم، لمناقشة الإستعدادات والخطط اللازمة لتشغيل الفرع مرة أخرى بالخرطوم، وسيتم تحديد موعد افتتاح الفرع بعد انتهاء الحكومة المصرية من التنسيق الكامل مع الحكومة السودانية.

جدير بالذكر أن فرع جامعة القاهرة بالخرطوم تأسس عام 1956 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فى إطار العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة بين الشعبين المصرى والسوداني، وبالرغم من تجميد عمل الفرع فى السودان، لكنه لم يتوقف عن العمل وخصصت جامعة القاهرة مقرًا للفرع داخل الحرم الجامعى لاستقبال الطلاب السودانيين الراغبين فى الدراسة بجامعة القاهرة، وتم إعداد وتخريج العديد من الكوادر السودانية فى مختلف المجالات والتى تتولى العديد من المناصب المهمة الآن فى عدد من الوزارات والمؤسسات السودانية والدولية.