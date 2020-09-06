شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تحرر 16 محضر مخالفة قانون العمل بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا 194 شاباً منهم 5 من ذوى القدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين 1685 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب.

وقال الوزير إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب.

وأوضح وليد عبد الرحمن مدير المديرية ، في تقريره الشهري لوزير القوي العاملة، أن المديرية خلال يوليو الماضى قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 171 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 18 حملات تفتيشية أسفر عنها تحرير 56 محضراً سلامة وصحة مهنية و 4 حالات غلق إداري ومهلة قانونية لمنشأة أخرى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

أما عن مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1062 منشأة يعمل بها 1395 عاملاً ، وأسفر التفتيش عن تحرير 16 محضر مخالفة قانون العمل ، كما تم تلقى 180 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها ، وإحالة 84 شكوى منها للقضاء ، وحفظ 16 شكوى ، بالإضافة إلى 79 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .