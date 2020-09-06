شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه بالساحل الشمالى لمدة 36 ساعة بسبب أعمال نقل الخطوط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة الحمام وتوابعها والقري السياحية الواقعة علي الشريط الساحلي بداية من الكيلو 61 وحتي الكيلو 79، وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباح يوم الاثنين الموافق 07/9/2020 ولمدة 36 ساعة ، وذلك نظرا للقيام بأعمال نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالي .
وناشدت الشركة المواطنين والمستشفيات والقرى السياحية لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق الحيوية (المستشفيات- الإسعاف- أقسام الشرطة- المصالح الحكومية، والمناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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