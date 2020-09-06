شكرا لقرائتكم خبر عن مرور البحر الأحمر يعلن استمرار إغلاق طريقى سفاجا - سوهاج وقفط - القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت إدارة مرور البحر الأحمر، استمرار إغلاق 3 طرق بالبحر الأحمر بسبب تلفيات السيول، حيث تستمر إغلاق طريق سفاجا سوهاج، لحسن الانتهاء من أعمال الترميم بحارة القادم من سوهاج بسبب تلفيات احدثتها السيول بالكيلو 80.

وأضاف مصدر من إدارة مرور البحر الأحمر في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه جاري إغلاق طريق القصير - قفط، لحين التأكد من عدم أحداث تلفيات بالطريق حيث قامت لجنة بتفقد الطريق وفي انتظار عودتها لعدم وجود شبكة بالطريق.

وتابع المصدر، كذلك يستمر إغلاق طريق غارب - المنيا من جانب محافظة المنيا لوجود سيول بالحدود الجغرافي لمحافظة المنيا، مؤكدا علي ان خلال ساعات قليلة سيتم فتح جميع الطرق.

كانت سقطت فى الساعات الأولى من مساء أمس السبت سيول متوسطة ومتوقع غزارتها خلال الساعات القادمة بالمناطق الجبلية الواصلة بين طريق قنا - سفاجا، بالقرب من قرية النصر التابعة لمجلس مدينة سفاجا.

Advertisements

وأكد أحد أبناء القبائل القريبة من موقع سقوط السيول، أن السيل سقط على بعد قرابة 3 كيلو متر من الكيلو 85 الرابط ما بين طريق قنا سفاجا، وقرية النصر التابعة لمجلس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

وانتابت حالة من الفرحة القبائل البدوية القاطنة المنطقة بعد سقوط السيول، حيث سبقت سقوط السيول هطول أمطار خفيفة بمناطق جبلية متفرقة.