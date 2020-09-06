قنوات الإخوان.. كذب وغش وتدليس لخداع المشاهدين "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفبركة والكذب والخداع هى الطريقة التى تستخدمها قنوات الإخوان، لتمرير الشائعات والأكاذيب، حيث تمكنت هذه القنوات خلال الفترة الماضية من التدليس على مواقف عدد من الشخصيات العامة لإظهار معارضتهم على نحو كاذب للسياسات العامة أو لإيهامهم واستدراجهم للحديث عبر شاشاتهم. Advertisements لمعرفة التفاصيل شاهد الفيديو التالى...

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