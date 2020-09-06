"هدى" تطلب الخلع: "جوزي طردني في نص الليل عشان اشتريت كريب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "هدى" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، للمطالبة بخلع زوجها، لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها "جوزي طردني من البيت عشان اشتريت كريب لابني".

تقول الزوجة: تزوجت من 8 سنوات من محام، بعدما تقدم لخطبتي عن طريق أحد الجيران، ورزقنا الله بطفل عمره 7 سنوات.

تروي هدى تفاصيل حياتها: زوجي لديه أزمة في مصاريف المنزل، فهو بخيل بدرجة كبيرة للغاية، ورغم ذلك أحاول التعود على طبعه، والإنفاق في أضيق الحدود، حتى اتجهت إلى العمل بإحدى الشركات من المنزل عن طريق الإنترنت، كي أوفر جزء من مصاريف طفلي.

تضيف الزوجة: لم أبلغ زوجي بطبيعي عملي كي لا يحصل على راتبي الشهري، واستمر الوضع لفترة طويلة حتى طالبني مدير الشركة بضرورة العمل من مقر الشركة وهنا اضطررت إلى إخباره بعملي كي يوافق على ذهاب إلى مقر الشركة، لكنه رفض وغضب بشدة".

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تواصل هدى: مساء اليوم التالي طالبني طفلي بشراء "ساندوتش كريب"، وخوفًا من النزول إلى الشارع، طلبت "ساندوتش كريب" دليفري، وبمجرد وصول عامل الدليفري، عاد زوجي من عمله، وقام بضربي وطردي خارج المنزل أنا وطفلي.

تتابع: انتظرت بالشارع حتى منتصف الليل كي يأتي زوجي للإطمئنان علينا، لكنه يفعل شئ، وحينما حاولت الدخول إلى الشقة قام بإغلاق الباب بوجهي، فذهب إلى منزل والدي.

تضيف الزوجة: حاول والدي التواصل معه أكثر من مره لكنه لا يريد عودتنا إلى المنزل، وعندما طالبه والدي بالطلاق رفض زوجي، فلم يكن أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة للتخلص منه.

تختتم: تقدمت بالفعل بدعوى خلع ضد زوجي حملت رقم 2610 لسنة 2019، ولا تزال منظورة حتى الآن لم يتم الفصل بها.