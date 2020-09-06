مصر | 40 دقيقة صراع على الحياة.. التحقيقات تكشف تفاصيل وفاة طفل بنادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر 40 دقيقة صراع على الحياة.. التحقيقات تكشف تفاصيل وفاة طفل بنادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشارت إلى أن أفراد الأمن الإداري حاولوا إنقاذ الطفل، واستمر الأمر لمدة حوالي 40 دقيقة، ثم تم نقله إلى المستشفى، وعلى مدار ثلاثة ساعات حاولت الأجهزة الطبية بالمستشفى إنقاذه، باستخدام الصدمات الكهربائية، إلا أنه لفظ أنفاسه وتوفى.
وأوضحت أن الطفل كان يلهو، ثم سقط في حمام السباحة، وأن والده قال في التحقيقات إن نجله سقط أثناء اللهو معه شقيقه الأكبر، نافيا اتهام رئيس النادي، أو أي من العاملين به بالتورط في وفاة نجله، وهو ما أكدته أقوال أفراد الأمن الإداري بالنادي.
من جانبها، تحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة لتفريغها، وكشف كواليس وملابسات الحادث، ومحاورة الشهود.
وكانت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مستشفى الأمراض العقلية للتأكد من معاناته من مرض نفسي أو عدمه.
كشفت التحقيقات في واقعة مقتل سيدة ثلاثينية العمر على يد زوجها ويدعى "إبراهيم"، عن مفاجآت كثيرة، حيث تبين أن الزوج كان يعمل على عربة منذ ٨ أعوام، وفي هذه الفترة ظهرت عليه مرض نفسي
وأفادت التحقيقات، أنه بالفعل منذ ظهور المرض النفسي بدأ يتعالج ويأخذ مهدئات، ومن فترة توقف عن العلاج وبدأت تظهر عليه بعض التشنجات، مما دفعه لافتعال المشاكل مع زوجته وبناته الأربعة.
وأوضحت التحقيقات، أنه يوم الواقعة وقت آذان المغرب من يوم الأربعاء، سمع أهالي المنطقة صراخ شديد، مما دفع لأهالي المنطقة للذهاب للشقة ووجدوا المجني عليها ملقاه على الأرض مذبوحة والسكين بيد الزوجة قائلا "أنا قتلتها".
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل سيدة ربة منزل على يد زوجها ببولاق الدكرور فيما سدد طعنة لها برقبتها ولفظت أنفاسها الأخيرة
وأفادت التحقيقات، ان الزوج أقدم على قتلها نتيجة لخلافات أسرية بينهم، ويوم الواقعة اشتد الخلاف نتيجة لمعايرتها له بأنه "عواطلي" منذ فترة مما دفعه لأخذ السكين وذبحها.