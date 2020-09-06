12 معلومة عن جرارات السكة الحديد الأمريكية الجديدة بعد وصول الدفعة الخامسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1ـ الدفعة التى وصلت إلى ميناء الإسكندرية تضم 30 جرارا 2ـ مع وصول هذه الدفعة يرتفع عدد الجرارات الموردة لمصر حتى الآن لـ 100 جرار 3ـ سبق وصول 4 دفعات من هذه الجرارات منذ ديسمبر الماضى تشمل 70 جرارا 4ـ الجرارات التي وصلت من قبل تم إدخالها الخدمة لتحل محل الجرارات القديمة 5ـ باق من الصفقة 10 جرارات مخطط وصولهم بداية 2021 6ـ الصفقة تشمل توريد 110 جرارات جديدة بجانب إعادة تأهيل 81 جرارا من أسطول الهيئة الحالى Advertisements 7ـ قيمة الصفقة 602 مليون دولار تقريبا 8ـ الجرارات الجديدة تتمتع بقوة جر تصل إلى 4 آلاف حصان 9ـ سرعة الجرارات الجديدة تصل إلى 160 كم/س 10ـ كابينة الجرارات الجديدة مكيفة لتوفير سبل الراحة للسائق كما أنها بها دورة مياه وبابين أحدهما بالمنتصف والآخر بجوار السائق 11ـ تم مراعاة وجود باب بالجرارات الجديدة بجوار كابينة السائق لتحقيق أعلى معدلات الأمان للسائق على عكس الجرارات القديمة التى بها باب بالمنتصف فقط 12ـ الجرارات الجديدة يمكنها العمل فى قطارات نقل الركاب والبضائع معا

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