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12 معلومة عن جرارات السكة الحديد الأمريكية الجديدة بعد وصول الدفعة الخامسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1ـ الدفعة التى وصلت إلى ميناء الإسكندرية تضم 30 جرارا

2ـ مع وصول هذه الدفعة يرتفع عدد الجرارات الموردة لمصر حتى الآن لـ 100 جرار

3ـ سبق وصول 4 دفعات من هذه الجرارات منذ ديسمبر الماضى تشمل 70 جرارا

4ـ الجرارات التي وصلت من قبل تم إدخالها الخدمة لتحل محل الجرارات القديمة

5ـ باق من الصفقة 10 جرارات مخطط وصولهم بداية 2021

6ـ الصفقة تشمل توريد 110 جرارات جديدة بجانب إعادة تأهيل 81 جرارا من أسطول الهيئة الحالى

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7ـ قيمة الصفقة 602 مليون دولار تقريبا

8ـ  الجرارات الجديدة تتمتع بقوة جر تصل إلى 4 آلاف حصان

9ـ سرعة الجرارات الجديدة تصل إلى 160 كم/س

10ـ  كابينة الجرارات الجديدة مكيفة لتوفير سبل الراحة للسائق كما أنها بها دورة مياه وبابين أحدهما بالمنتصف والآخر بجوار السائق

11ـ تم مراعاة وجود باب بالجرارات الجديدة بجوار كابينة السائق لتحقيق أعلى معدلات الأمان للسائق على عكس الجرارات القديمة التى بها باب بالمنتصف فقط

12ـ الجرارات الجديدة يمكنها العمل فى قطارات نقل الركاب والبضائع معا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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