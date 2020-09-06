شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل رحلات جوية بين موسكو والقاهرة منتصف سبتمبر الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الطيران المدني أنه تم التصريح لشركتي ايرو فلوت ومصر للطيران لإعادة تشغيل رحلات جوية بين موسكو والقاهرة بعد توقف حركة الطيران المنتظم بين الدولتين بسبب أزمة «كورونا» منذ مارس ٢٠٢٠.

وأوضح بيان لوزارة الطيران المدني، مساء السبت، أن الشركتين تقومان بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني للبلدين للانتهاء من التجهيزات والترتيبات اللازمة للبدء في التشغيل الفعلي للرحلات في منتصف شهر سبتمبر.

يذكر أن مصر هي الدولة رقم خمسة التي استأنفت روسيا الطيران معها.