شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل رحلات جوية بين موسكو والقاهرة منتصف سبتمبر الحالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الطيران المدني أنه تم التصريح لشركتي ايرو فلوت ومصر للطيران لإعادة تشغيل رحلات جوية بين موسكو والقاهرة بعد توقف حركة الطيران المنتظم بين الدولتين بسبب أزمة «كورونا» منذ مارس ٢٠٢٠.
وأوضح بيان لوزارة الطيران المدني، مساء السبت، أن الشركتين تقومان بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني للبلدين للانتهاء من التجهيزات والترتيبات اللازمة للبدء في التشغيل الفعلي للرحلات في منتصف شهر سبتمبر.
يذكر أن مصر هي الدولة رقم خمسة التي استأنفت روسيا الطيران معها.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
99,712
-
تعافي
77,208
-
وفيات
5,511
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة تشغيل رحلات جوية بين موسكو والقاهرة منتصف سبتمبر الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.