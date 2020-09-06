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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات تنسيق 2020.. نتيجة المرحلة الثانية من الشعبة الأدبية 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يرى كثير من الطلاب أن نتيجة العام الماضى 2019 تعتير مؤشرًا تقريبًا لدرجات القبول فى كليات تنسيق 2020، ونعرض نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عن الشعبة الأدبية لعام 2019 مرفق درجات الحد الأدنى للقبول بكل من كليات المرحلة الثانية 2019.
ونتيجة تنسيق المرحلة الثانية للشعبة الأدبية 2019 كما يلى:
- آداب أسيوط 327
- تجارة بني سويف 326.5
- آداب المنيا 326
- آداب انتساب موجه الزقازيق 325.5
- تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 325.5
- آداب سوهاج 324.5
- آداب انتساب موجه بور سعيد 324
- تجارة طنطا 324
- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 323.5
- تجارة انتساب موجه الإسكندرية 323
- آداب انتساب موجه المنصورة 323
- آداب انتساب موجه الفيوم 322.5
- تجارة المنوفية بشبين الكوم 322.5
- آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 322.4
- آداب انتساب موجه دمنهور 322
- تجارة انتساب موجه الزقازيق 321.5
- تربية (تعليم ابتدائي) السويس 321.5
- آداب انتساب موجه طنطا 321
- تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 321
- آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 320.5
- تجارة انتساب موجه بنها 320.5
- آداب انتساب موجه كفر الشيخ 320.5
- تجارة انتساب موجه المنصورة 320.5
- آداب انتساب موجه العريش 320
- تجارة انتساب موجه دمياط 320
- آداب انتساب موجه أسوان 319.5
- آداب انتساب موجه دمياط 319.5
- السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 319
- آداب انتساب موجه بني سويف 318.5
- دار العلوم القاهرة 318
- تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 318
- تجارة السويس 318
- آداب انتساب موجه جنوب الوادي 317.5
- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 317.5
- أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 316.5
- تجارة انتساب موجه دمنهور 316
- آداب انتساب موجه أسيوط 316
- حقوق القاهرة 316
- تجارة مدينة السادات 316
- حقوق عين شمس 315.5
- آداب انتساب موجه المنيا 315.5
- تجارة العريش 315.5
- تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 315
- آداب انتساب موجه الوادي الجديد 315
- حقوق بني سويف 315
- تجارة أسيوط 315
- تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 315
- آداب انتساب موجه سوهاج 314.5
- تجارة انتساب موجه بور سعيد 314.5
- تجارة سوهاج 313
- حقوق الفيوم 313
- تجارة انتساب موجه طنطا 312.5
- تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 312
- تجارة انتساب موجه السويس 312
- تجارة انتساب موجه أسوان 312
- تجارة انتساب موجه مدينة السادات 310.5
- تجارة انتساب موجه العريش 310
- دار العلوم انتساب موجه القاهرة 310
- حقوق جنوب الوادي 309.5
- تجارة انتساب موجه بني سويف 309
- حقوق بنها 308.5
- تجارة انتساب موجه أسيوط 308.5
- حقوق انتساب موجه سوهاج 308
- تجارة انتساب موجه سوهاج 307.5
- حقوق حلوان 307
- حقوق الزقازيق 307
- حقوق الإسكندرية 306.5
- حقوق انتساب موجه القاهرة 305.5
- أقتصاد منزلى حلوان 305.5
- حقوق أسوان 305
- تربية (تعليم ابتدائي) العريش 305
- تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 305
- حقوق انتساب موجه عين شمس 305
- دار العلوم الفيوم 304.5
- تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 304.5
- أقتصاد منزلى العريش 304
- تربية نوعية الفيوم 304
- تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 303.5
- حقوق طنطا 303
- حقوق انتساب موجه حلوان 303
- حقوق أسيوط 302.5
- حقوق المنوفية بشبين الكوم 302
- تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 302
- حقوق انتساب موجه بنها 301.5
- حقوق المنصورة 301
- خدمة اجتماعية حلوان 299.5
- خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 299.5
- تربية نوعية موسيقية المنيا 299.5
- دار العلوم انتساب موجه الفيوم 299.5
- تربية فنية المنيا 299.5
- حقوق انتساب موجه بني سويف 299
- سياحة وفنادق الفيوم 298.5
- حقوق انتساب موجه الإسكندرية 298.5
- حقوق مدينة السادات 298
- سياحة وفنادق المنيا 297.5
- خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 297.5
- حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 297.5
- حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 297
- حقوق انتساب موجه الزقازيق 296.5
- دار العلوم أسوان 296.5
- حقوق انتساب موجه أسوان 295.5
- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 295
- دار العلوم المنيا 294.5
- أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 292
- دار العلوم انتساب موجه أسوان 292
- حقوق انتساب موجه طنطا 291.5
- حقوق انتساب موجه أسيوط 290.5
- دار العلوم انتساب موجه المنيا 289.5
- العالي ترميم الآثار بأبي قير 287.5
- سياحة وفنادق بني سويف 286.5
- حقوق انتساب موجه المنصورة 286.5
- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 286.5
- تربية رياضية بنين المنصورة 286
- حقوق انتساب موجه مدينة السادات 285
- سياحة وفنادق مدينة السادات 285.5
- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 285
- سياحه وفنادق الاقصر 284.5
- تربية رياضية بنين جنوب الوادي 284.5
- الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 284
- تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 283.5
- تربية نوعية المنصورة بميت غمر 282.5
- تربية رياضية بنين بنها 282.5
- تربية نوعية موسيقية الزقازيق 281
- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 279.5
- تربية (طفولة) الوادي الجديد 279
- تربية نوعية المنوفية بأشمون 279
- خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 279
- تربية رياضية بنين الإسكندرية 279
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