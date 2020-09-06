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مؤشرات تنسيق 2020.. نتيجة المرحلة الثانية من الشعبة الأدبية 2019

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هشام عمر عبد الحليم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات تنسيق 2020.. نتيجة المرحلة الثانية من الشعبة الأدبية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يرى كثير من الطلاب أن نتيجة العام الماضى 2019 تعتير مؤشرًا تقريبًا لدرجات القبول فى كليات تنسيق 2020، ونعرض نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عن الشعبة الأدبية لعام 2019 مرفق درجات الحد الأدنى للقبول بكل من كليات المرحلة الثانية 2019.

ونتيجة تنسيق المرحلة الثانية للشعبة الأدبية 2019 كما يلى:

  1. آداب أسيوط 327
  2. تجارة بني سويف 326.5
  3. آداب المنيا 326
  4. آداب انتساب موجه الزقازيق 325.5
  5. تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 325.5
  6. آداب سوهاج 324.5
  7. آداب انتساب موجه بور سعيد 324
  8. تجارة طنطا 324
  9. آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 323.5
  10. تجارة انتساب موجه الإسكندرية 323
  11. آداب انتساب موجه المنصورة 323
  12. آداب انتساب موجه الفيوم 322.5
  13. تجارة المنوفية بشبين الكوم 322.5
  14. آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 322.4
  15. آداب انتساب موجه دمنهور 322
  16. تجارة انتساب موجه الزقازيق 321.5
  17. تربية (تعليم ابتدائي) السويس 321.5
  18. آداب انتساب موجه طنطا 321
  19. تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 321
  20. آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 320.5
  21. تجارة انتساب موجه بنها 320.5
  22. آداب انتساب موجه كفر الشيخ 320.5
  23. تجارة انتساب موجه المنصورة 320.5
  24. آداب انتساب موجه العريش 320
  25. تجارة انتساب موجه دمياط 320
  26. آداب انتساب موجه أسوان 319.5
  27. آداب انتساب موجه دمياط 319.5
  28. السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 319
  29. آداب انتساب موجه بني سويف 318.5
  30. دار العلوم القاهرة 318
  31. تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 318
  32. تجارة السويس 318
  33. آداب انتساب موجه جنوب الوادي 317.5
  34. تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 317.5
  35. أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 316.5
  36. تجارة انتساب موجه دمنهور 316
  37. آداب انتساب موجه أسيوط 316
  38. حقوق القاهرة 316
  39. تجارة مدينة السادات 316
  40. حقوق عين شمس 315.5
  41. آداب انتساب موجه المنيا 315.5
  42. تجارة العريش 315.5
  43. تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 315
  44. آداب انتساب موجه الوادي الجديد 315
  45. حقوق بني سويف 315
  46. تجارة أسيوط 315
  47. تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 315
  48. آداب انتساب موجه سوهاج 314.5
  49. تجارة انتساب موجه بور سعيد 314.5
  50. تجارة سوهاج 313
  51. حقوق الفيوم 313
  52. تجارة انتساب موجه طنطا 312.5
  53. تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 312
  54. تجارة انتساب موجه السويس 312
  55. تجارة انتساب موجه أسوان 312
  56. تجارة انتساب موجه مدينة السادات 310.5
  57. تجارة انتساب موجه العريش 310
  58. دار العلوم انتساب موجه القاهرة 310
  59. حقوق جنوب الوادي 309.5
  60. تجارة انتساب موجه بني سويف 309
  61. حقوق بنها 308.5
  62. تجارة انتساب موجه أسيوط 308.5
  63. حقوق انتساب موجه سوهاج 308
  64. تجارة انتساب موجه سوهاج 307.5
  65. حقوق حلوان 307
  66. حقوق الزقازيق 307
  67. حقوق الإسكندرية 306.5
  68. حقوق انتساب موجه القاهرة 305.5
  69. أقتصاد منزلى حلوان 305.5
  70. حقوق أسوان 305
  71. تربية (تعليم ابتدائي) العريش 305
  72. تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 305
  73. حقوق انتساب موجه عين شمس 305
  74. دار العلوم الفيوم 304.5
  75. تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 304.5
  76. أقتصاد منزلى العريش 304
  77. تربية نوعية الفيوم 304
  78. تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 303.5
  79. حقوق طنطا 303
  80. حقوق انتساب موجه حلوان 303
  81. حقوق أسيوط 302.5
  82. حقوق المنوفية بشبين الكوم 302
  83. تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 302
  84. حقوق انتساب موجه بنها 301.5
  85. حقوق المنصورة 301
  86. خدمة اجتماعية حلوان 299.5
  87. خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 299.5
  88. تربية نوعية موسيقية المنيا 299.5
  89. دار العلوم انتساب موجه الفيوم 299.5
  90. تربية فنية المنيا 299.5
  91. حقوق انتساب موجه بني سويف 299
  92. سياحة وفنادق الفيوم 298.5
  93. حقوق انتساب موجه الإسكندرية 298.5
  94. حقوق مدينة السادات 298
  95. سياحة وفنادق المنيا 297.5
  96. خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 297.5
  97. حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 297.5
  98. حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 297
  99. حقوق انتساب موجه الزقازيق 296.5
  100. دار العلوم أسوان 296.5
  101. حقوق انتساب موجه أسوان 295.5
  102. الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 295
  103. دار العلوم المنيا 294.5
  104. أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 292
  105. دار العلوم انتساب موجه أسوان 292
  106. حقوق انتساب موجه طنطا 291.5
  107. حقوق انتساب موجه أسيوط 290.5
  108. دار العلوم انتساب موجه المنيا 289.5
  109. العالي ترميم الآثار بأبي قير 287.5
  110. سياحة وفنادق بني سويف 286.5
  111. حقوق انتساب موجه المنصورة 286.5
  112. الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 286.5
  113. تربية رياضية بنين المنصورة 286
  114. حقوق انتساب موجه مدينة السادات 285
  115. سياحة وفنادق مدينة السادات 285.5
  116. تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 285
  117. سياحه وفنادق الاقصر 284.5
  118. تربية رياضية بنين جنوب الوادي 284.5
  119. الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 284
  120. تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 283.5
  121. تربية نوعية المنصورة بميت غمر 282.5
  122. تربية رياضية بنين بنها 282.5
  123. تربية نوعية موسيقية الزقازيق 281
  124. تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 279.5
  125. تربية (طفولة) الوادي الجديد 279
  126. تربية نوعية المنوفية بأشمون 279
  127. خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 279
  128. تربية رياضية بنين الإسكندرية 279
تنسيق كليات المرحلة الثانية للثانوية العامة في القاهرة - صورة أرشيفية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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