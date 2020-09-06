شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات تنسيق 2020.. نتيجة المرحلة الثانية من الشعبة الأدبية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يرى كثير من الطلاب أن نتيجة العام الماضى 2019 تعتير مؤشرًا تقريبًا لدرجات القبول فى كليات تنسيق 2020، ونعرض نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عن الشعبة الأدبية لعام 2019 مرفق درجات الحد الأدنى للقبول بكل من كليات المرحلة الثانية 2019. ونتيجة تنسيق المرحلة الثانية للشعبة الأدبية 2019 كما يلى: آداب أسيوط 327 تجارة بني سويف 326.5 آداب المنيا 326 آداب انتساب موجه الزقازيق 325.5 تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 325.5 آداب سوهاج 324.5 آداب انتساب موجه بور سعيد 324 تجارة طنطا 324 آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 323.5 تجارة انتساب موجه الإسكندرية 323 آداب انتساب موجه المنصورة 323 آداب انتساب موجه الفيوم 322.5 تجارة المنوفية بشبين الكوم 322.5 آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 322.4 آداب انتساب موجه دمنهور 322 تجارة انتساب موجه الزقازيق 321.5 تربية (تعليم ابتدائي) السويس 321.5 آداب انتساب موجه طنطا 321 تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 321 آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 320.5 تجارة انتساب موجه بنها 320.5 آداب انتساب موجه كفر الشيخ 320.5 تجارة انتساب موجه المنصورة 320.5 آداب انتساب موجه العريش 320 تجارة انتساب موجه دمياط 320 آداب انتساب موجه أسوان 319.5 آداب انتساب موجه دمياط 319.5 السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 319 آداب انتساب موجه بني سويف 318.5 دار العلوم القاهرة 318 تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 318 تجارة السويس 318 آداب انتساب موجه جنوب الوادي 317.5 تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 317.5 أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 316.5 تجارة انتساب موجه دمنهور 316 آداب انتساب موجه أسيوط 316 حقوق القاهرة 316 تجارة مدينة السادات 316 حقوق عين شمس 315.5 آداب انتساب موجه المنيا 315.5 تجارة العريش 315.5 تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 315 آداب انتساب موجه الوادي الجديد 315 حقوق بني سويف 315 تجارة أسيوط 315 تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 315 آداب انتساب موجه سوهاج 314.5 تجارة انتساب موجه بور سعيد 314.5 تجارة سوهاج 313 حقوق الفيوم 313 تجارة انتساب موجه طنطا 312.5 تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 312 تجارة انتساب موجه السويس 312 تجارة انتساب موجه أسوان 312 تجارة انتساب موجه مدينة السادات 310.5 تجارة انتساب موجه العريش 310 دار العلوم انتساب موجه القاهرة 310 حقوق جنوب الوادي 309.5 تجارة انتساب موجه بني سويف 309 حقوق بنها 308.5 تجارة انتساب موجه أسيوط 308.5 حقوق انتساب موجه سوهاج 308 تجارة انتساب موجه سوهاج 307.5 حقوق حلوان 307 حقوق الزقازيق 307 حقوق الإسكندرية 306.5 حقوق انتساب موجه القاهرة 305.5 أقتصاد منزلى حلوان 305.5 حقوق أسوان 305 تربية (تعليم ابتدائي) العريش 305 تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 305 حقوق انتساب موجه عين شمس 305 دار العلوم الفيوم 304.5 تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 304.5 أقتصاد منزلى العريش 304 تربية نوعية الفيوم 304 تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 303.5 حقوق طنطا 303 حقوق انتساب موجه حلوان 303 حقوق أسيوط 302.5 حقوق المنوفية بشبين الكوم 302 تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 302 حقوق انتساب موجه بنها 301.5 حقوق المنصورة 301 خدمة اجتماعية حلوان 299.5 خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 299.5 تربية نوعية موسيقية المنيا 299.5 دار العلوم انتساب موجه الفيوم 299.5 تربية فنية المنيا 299.5 حقوق انتساب موجه بني سويف 299 سياحة وفنادق الفيوم 298.5 حقوق انتساب موجه الإسكندرية 298.5 حقوق مدينة السادات 298 سياحة وفنادق المنيا 297.5 خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 297.5 حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 297.5 حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 297 حقوق انتساب موجه الزقازيق 296.5 دار العلوم أسوان 296.5 حقوق انتساب موجه أسوان 295.5 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 295 دار العلوم المنيا 294.5 أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 292 دار العلوم انتساب موجه أسوان 292 حقوق انتساب موجه طنطا 291.5 حقوق انتساب موجه أسيوط 290.5 دار العلوم انتساب موجه المنيا 289.5 العالي ترميم الآثار بأبي قير 287.5 سياحة وفنادق بني سويف 286.5 حقوق انتساب موجه المنصورة 286.5 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 286.5 تربية رياضية بنين المنصورة 286 حقوق انتساب موجه مدينة السادات 285 سياحة وفنادق مدينة السادات 285.5 تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 285 سياحه وفنادق الاقصر 284.5 تربية رياضية بنين جنوب الوادي 284.5 الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 284 تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 283.5 تربية نوعية المنصورة بميت غمر 282.5 تربية رياضية بنين بنها 282.5 تربية نوعية موسيقية الزقازيق 281 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 279.5 تربية (طفولة) الوادي الجديد 279 تربية نوعية المنوفية بأشمون 279 خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 279 تربية رياضية بنين الإسكندرية 279 تنسيق كليات المرحلة الثانية للثانوية العامة في القاهرة - صورة أرشيفية الوضع في مصر

اصابات 99,712

تعافي 77,208 Advertisements

وفيات 5,511 الوضع حول العالم

اصابات 27,008,682

تعافي 19,104,496

وفيات 882,404 فيروس كورونا.. إعرف عدوك كيف تحمــــــــى نفســــــك ؟ الشائعة تقتل.. صحح معلوماتك خلال المواجهة.. المصري اليوم معك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤشرات تنسيق 2020.. نتيجة المرحلة الثانية من الشعبة الأدبية 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.