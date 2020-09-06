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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات تنسيق 2020.. نتيجة المرحلة الثانية من الشعبة العلمية 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يعتبر كثير من الطلاب أن نتيجة العام الماضى مؤشرًا تقريبًا لدرجات القبول فى الكليات ضمن تنسيق 2020، وننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عن الشعبة العلمية لعام 2019 مرفق به درجات الحد الأدنى للقبول فى كليات المرحلة الثانية 2019.
ونتيجة تنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية 2019 كما يلى:
- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 397.5
- الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بنى سويف 397
- الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 397
- سياسة واقتصاد السويس 396.5
- سياسة واقتصاد بنى سويف 396
- علوم دمنهور 395.5
- تمريض طنطا 395.5
- ألسن عين شمس 395
- المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 395
- ألسن بنى سويف 394.5
- علوم كفر الشيخ 394.5
- علوم سوهاج 394.5
- تمريض دمنهور 394.5
- ألسن الأقصر 394
- علوم القاهرة 394
- علوم جنوب الوادى 394
- ألسن المنيا 394
- تمريض المنصورة 394
- ألسن أسوان 393.5
- ألسن سوهاج 393.5
- علوم الإسكندرية 393.5
- تمريض بور سعيد 393.5
- علوم الفيوم 393
- علوم بنى سويف 393
- علوم الزقازيق 393
- علوم عين شمس 392.5
- علوم طنطا 392.5
- علوم المنيا 392.5
- تمريض الزقازيق 392
- علوم أسيوط 392
- علوم المنصورة 392
- علوم المنوفية بشبين الكوم 391.5
- علوم حلوان 391.5
- علوم أسوان 391.5
- علوم بنها 391.5
- علوم السويس 391
- علوم قناة السويس بالإسماعيلية 391
- تمريض المنوفية بشبين الكوم 390.5
- علوم العريش 390.5
- علوم الوادى الجديد 390.5
- علوم دمياط 390.5
- علوم بور سعيد 390.5
- علوم بنات عين شمس 390.5
- علوم الارض بنى سويف 390
- معهد فنى صحى المنصوره 389
- تمريض عين شمس 388.5
- معهد فنى صحى الزقازيق 388.5
- هندسة حلوان 388.5
- هندسة الفيوم 388
- هندسة السويس 388
- هندسة حلوان بالمطرية 388
- معهد فنى صحى طنطا 388
- الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388
- فنون تطبيقية بنها 388
- تمريض المنيا 387.5
- فنون تطبيقية حلوان 387.5
- هندسة المنيا 387
- تمريض بنها 387
- معهد فنى صحى الاسكندريه 387
- تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 387
- تمريض جنوب الوادى 387
- علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 387
- آثار الزقازيق بصان الحجر 386.5
- تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 386.5
- تمريض سوهاج 386.5
- هندسة أسوان 386.5
- هندسة أسيوط 386
- تمريض كفر الشيخ 386
- هندسة الطاقة أسوان 385.5
- هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 385.5
- تمريض القاهرة 385.5
- تمريض الإسكندرية 385
- تخطيط عمرانى القاهرة 385
- فنون جميلة (فنون) أسيوط 384.5
- فنون تطبيقية دمياط 384.5
- تربية الزقازيق 384.5
- معهد فنى صحى بنها 384.5
- تمريض أسيوط 384.5
- تمريض الفيوم 383.5
- الاعاقة والتأهيل بنى سويف 384.5
- تمريض بنى سويف 383
- تربية المنصورة 383
- تمريض حلوان 383
- فنى صحى جنوب الوادى 382.5
- فنى تمريض طنطا 382.5
- فنون تطبيقية بنى سويف 382
- ثروة سمكية السويس 382
- حاسبات و ذكاء اصطناعى القاهرة 381.5
- الاستزراع المائى و المصايد البحرية العريش 381.5
- حاسبات ومعلومات طنطا 381.5
- آثار دمياط 381
- آثار القاهرة 381
- فنون جميلة (عمارة) حلوان 380.5
- حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية 380.5
- تربية عين شمس 380.5
- تربية طنطا 380.5
- تربية دمنهور 380.5
- اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 380.5
- فنى تمريض كفر الشيخ 380
- معهد فنى صحى بنى سويف 379.5
- حاسبات ومعلومات المنصورة 379.5
- حاسبات ومعلومات عين شمس 379.5
- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ 379.5
- تربية المنوفية بشبين الكوم 379.5
- تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان 378.5
- فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 378.5
- الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ 378.5
- آثار و لغات مطروح 378.5
- تربية الإسكندرية 378.5
- تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 378.5
- آثار أسوان 378
- تربية المنيا 378
- فنى تمريض الإسكندرية 377.5
- المعهد الفنى للتمريض بالجونة 378
- حاسبات ومعلومات الزقازيق 377.5
- تمريض أسوان 377
- آثار الفيوم 377
- الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بنى سويف رياضة 377
- تربية بنها 377
- تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 376.5
- آثار الأقصر 376.5
- حاسبات و ذكاء إصطناعى بنها 376.5
- الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 376.5
- فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 376
- فنون جميلة (عمارة) المنصورة 376
- حاسبات و ذكاء إصطناعى حلوان 375.5
- حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم 375.5
- حاسبات ومعلومات الأقصر 375.5
- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية 375
- تربية مدينة السادات 375
- حاسبات ومعلومات السويس 375
- فنى تمريض المنصورة 375
- فنى تمريض الزقازيق 375
- معهد فنى صحى بور سعيد 374
- حاسبات ومعلومات الفيوم 374
- زراعة القاهرة 373.5
- معهد فنى صحى سوهاج 373.5
- سياسة واقتصاد السويس رياضة 373.2
- حاسبات ومعلومات المنيا 373
- تربية كفر الشيخ 373
- حاسبات ومعلومات بنى سويف 373
- فنون جميلة (عمارة) أسيوط 372.5
- حاسبات ومعلومات أسيوط 372.5
- حاسبات ومعلومات سوهاج 372
- فنون جميلة (عمارة) المنيا 372
- فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 372
- آثار سوهاج 371.5
- فنون جميلة (فنون) المنيا 371.5
- ألسن كفر الشيخ رياضة 371.5
- سياسة واقتصاد بنى سويف رياضة 370.5
- إعلام القاهرة 370.5
- تربية الفيوم 370.5
- معهد فنى صحى اسيوط 370
- آثار جنوب الوادى 370
- تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 370
- فنى تمريض المنيا 370
- المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 369.5
- تمريض مطروح 369.5
- تربية جنوب الوادى 369
- معهد تكنولوجى عالى العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 369
- تجارة جنوب الوادى 369
- تربية طفولة مبكرة الزقازيق 369
- ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 368.5
- تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368.5
- مصر العالى هندسة وتكنولوجيا منصورة 368.5
- تربية حلوان 368
- ألسن عين شمس رياضة 368
- تجارة المنصورة 368
- علوم الإسكندرية رياضة 368
- معهد فنى صحى رياضه طنطا 367.5
- تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 367
- معهد فنى صحى اسماعيليه 366.7
- علوم الارض بنى سويف رياضة 366.5
- فنون جميلة (فنون) المنصورة 366.5
- فنون جميلة (فنون) الأقصر 366
- معهد فنى صحى رياضه المنصورة 366.5
- معهد فنى صحى اسوان 366.5
- علوم القاهرة رياضة 365
- ألسن المنيا رياضة 365
- ألسن الأقصر رياضة 365
- ألسن أسوان رياضة 366.5
- ألسن بنى سويف رياضة 366.5
- زراعة عين شمس 365.5
- تجارة الزقازيق 365
- تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 364.5
- زراعة دمنهور 364.5
- زراعة الإسكندرية 364
- معهد عالى تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 364.5
- ألسن سوهاج رياضة 364
- معهد عالى هندسه مدينه الشروق بمصروفات 364
- فنون جميلة (فنون) حلوان 364
- تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 363
- تربية بور سعيد 363
- تربية سوهاج 363.5
- علوم كفر الشيخ رياضة 362
- علوم دمنهور رياضة 363
- معهد فنى صحى رياضه الزقازيق 362.5
- علوم عين شمس رياضة 361.5
- المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 361.5
- فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 361
- علوم المنصورة رياضة 361
- إعلام القاهرة رياضة 360.5
- الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 360.5
- معهد فنى صحى امبابة 360.5
- تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 360.5
- تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 360
- تجارة سوهاج 360
- فنى تمريض بنها 360
- تربية بنات عين شمس 360
- تربية بنى سويف 359.5
- تربية طفولة مبكرة بور سعيد 359.5
- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 359
- تجارة كفر الشيخ 359
- تجارة أسوان 359
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 358.5
- معهد فنى صحى رياضه الاسكندرية 358.5
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 357.5
- علوم حلوان رياضة 358
- علوم طنطا رياضة 358
- معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 358
- معهد فنى صحى رياضه بور سعيد 358
- تربية نوعية الزقازيق 358
- فنى تمريض سوهاج 357.5
- علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 357.5
- فنى تمريض بنى سويف 357.5
- علوم بنها رياضة 357
- تربية (طفولة) طنطا 357
- معهد فنى صحى رياضه بنى سويف 357
- فنى تمريض جنوب الوادى 356.5
- تربية (طفولة) كفر الشيخ 356.5
- تربية طفولة مبكرة المنوفية 356.5
- ك.ت. فنى منشات بحريه بور سعيد 356
- تربية طفولة مبكرة المنصورة 356
- علوم الفيوم رياضة 356
- تجارة الإسكندرية 355.5
- تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 355.5
- فنى تمريض أسيوط 355.5
- معهد العبور العالى للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 355.5
- فنى تمريض الفيوم 355.5
- تجارة بنى سويف 355
- علوم الزقازيق رياضة 355
- زراعة المنصورة 355
- تربية أسيوط 355
- علوم بور سعيد رياضة 355
- تجارة دمنهور 354
- علوم أسوان رياضة 354
- تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 354
- علوم جنوب الوادى رياضة 353.5
- علوم السويس رياضة 353.5
- علوم بنات عين شمس رياضة 353.5
- تربية نوعية طنطا 353.5
- زراعة دمياط 353.5
- معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 353
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 353
- علوم أسيوط رياضة 352.5
- تربية السويس 352.5
- علوم بنى سويف رياضة 352.5
- معهد عالى هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 352.5
- زراعة الإسكندرية بسابا باشا 352.5
- تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 352
- علوم المنيا رياضة 351.5
- علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 352
- علوم دمياط رياضة 352
- تربية طنطا رياضة 351.5
- تجارة القاهرة 351.5
- علوم سوهاج رياضة 351
- علوم الوادى الجديد رياضة 351
- تجارة و إدارة أعمال حلوان 351
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 351
- علوم العريش رياضة 351
- معهد فنى صحى رياضه بنها 350.5
- تجارة أسيوط 350.5
- زراعة القاهرة رياضة 350
- تربية الزقازيق رياضة 350
- تجارة بور سعيد 350
- زراعة الإسكندرية رياضة 349.5
- إعلام بنى سويف رياضة 349.5
- تجارة طنطا 349.5
- زراعة عين شمس رياضة 349
- تربية عين شمس رياضة 348.5
- زراعة دمياط رياضة 348.5
- تربية (تعليم ابتدائي) بنها 348
- أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 348
- تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 348
- تجارة عين شمس 348
- العالى للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 348
- معهد عالى حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 347.5
- معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 347.5
- تربية بور سعيد رياضة 347
- زراعة طنطا 347
- المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو 346.5
- السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 346.5
- تربية الفيوم رياضة 346
- تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 346
- تربية نوعية المنيا 346
- تجارة بنها 346
- تجارة السويس 345.5
- تربية الإسكندرية رياضة 345.5
- معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 345.5
- تجارة العريش 345
- ك.ت. فنى للبصريات ابو الريش السيدة زينب 344.5
- تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 343
- تجارة المنوفية بشبين الكوم 343.5
- تربية حلوان رياضة 343.5
- تربية جنوب الوادى بالغردقة 342.5
- حقوق المنيا 342
- زراعة كفر الشيخ 342
- معهد عالى هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 342
- تربية نوعية الإسكندرية 341.5
- تربية نوعية كفر الشيخ 341.5
- تربية طفولة مبكرة أسيوط 341
- معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 341
- تجارة مدينة السادات 341
- تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 340.5
- معهد فنى صحى رياضه اسماعيلية 340.5
- تربية المنصورة رياضة 340.5
- معهد الإسكندرية العالى للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 340.5
- تربية (طفولة) دمنهور 340
- زراعة المنصورة رياضة 339.5
- ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 339.5
- إعلام جنوب الوادى رياضة 339.5
- فنى صحى جنوب الوادى رياضة 339
- زراعة كفر الشيخ رياضة 339
- معهد الصفوة العالى هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 339
- تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 338.5
- زراعة المنوفية بشبين الكوم 338.5
- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 338
- معهد عالى فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 337.5
- تربية (طفولة) الإسكندرية 337.5
- آداب القاهرة 337.5
- معهد عالى هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 337
- تربية بنها رياضة 337
- معهد عالى هندسة وتكنولوجيا العريش 336.7
- زراعة بنها بمشتهر 336.5
- تربية طفولة مبكرة المنيا 336.5
- الاهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 336
- تربية قناة السويس بالإسماعيلية 335.5
- تربية طفولة مبكرة دمنهور 335.5
- تجارة انتساب موجه المنصورة 335.5
- الزراعة البيئية و الحيوية و التصنيع الغذائى بنى سويف 335.5
- مصر العالى بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 335.5
- تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 335.5
- معهد عالى تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 334.5
- تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 333.5
- تجارة انتساب موجه الإسكندرية 333.5
- معهد طيبة العالى للهندسه بالمعادى بمصروفات 333.5
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 333.5
- زراعة الزقازيق 333
- معهد عالى تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 333
- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 333
- سياحة وفنادق الإسكندرية 332.5
- عالى هندسة بلبيس 332
- تربية دمنهور رياضة 332
- الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 331.5
- المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 331.5
- القاهرة العالى ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 331.5
- معهد أكتوبر العالى للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 331
- معهد عالى فنون تطبيقيه التجمع الخامس 330.5
- تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 330.5
- زراعة الفيوم 330.5
- زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 330.5
- تجارة انتساب موجه دمياط 329.5
- المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 329.5
- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329
- تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 329
- تربية مدينة السادات رياضة 328.5
- تجارة انتساب موجه الزقازيق 328.5
- معهد فنى صحى رياضه سوهاج 328.5
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 328
- المعهد العالى للهندسة بالمنيا 328
- معهد الوادى العالى للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 328
- معهد عالى كندى تكنولوجيا هندسة ت.خامس 328
- عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 328
- معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 328
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 328
- المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 328
- الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 328
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 328
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 328
- معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 328
- معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 328
- معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 328
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 328
- التعليم الصناعى حلوان 327.5
- زراعة الزقازيق رياضة 327
- تربية بنات عين شمس رياضة 327
- تربية طفولة مبكرة الفيوم 327
- العلوم الزراعية البيئية العريش 326.5
- معهد فنى صحى رياضه اسوان 326
- تربية طفولة مبكرة بنى سويف 326
- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادى 325.5
- تربية نوعية المنصورة 325
- إعلام جنوب الوادى 325
- زراعة الفيوم رياضة 324.5
- معهد فنى صحى رياضه امبابة 324
- زراعة المنيا 324
- أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب 324
- زراعة جنوب الوادى 324
- تربية طفولة مبكرة القاهرة 323.5
- تربية رياضية بنين دمياط 323.5
- زراعة مطروح بفوكه 323.5
- زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 323
- تربية (تعليم ابتدائي) بنى سويف 322.5
- تربية نوعية أسيوط 322
- إعلام بنى سويف 322
- تربية طفولة مبكرة مطروح 322
- زراعة بنها رياضة بمشتهر 321.5
- تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 321.5
- فنى تمريض أسوان 321.5
- تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 321
- آداب المنصورة 321
- المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام 320.5
- معهد فنى صحى رياضه اسيوط 320.5
- دار العلوم القاهرة 320.5
- زراعة و موارد طبيعية أسوان 320.5
- زراعة سوهاج 320.5
- التعليم الصناعى بنى سويف 320
- زراعة الوادى الجديد 320
- زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 320
- زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 320
- زراعة أسيوط 320
- التعليم الصناعى سوهاج 320
- التعليم الصناعى السويس 320
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.