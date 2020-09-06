شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات تنسيق 2020.. نتيجة المرحلة الثانية من الشعبة العلمية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يعتبر كثير من الطلاب أن نتيجة العام الماضى مؤشرًا تقريبًا لدرجات القبول فى الكليات ضمن تنسيق 2020، وننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عن الشعبة العلمية لعام 2019 مرفق به درجات الحد الأدنى للقبول فى كليات المرحلة الثانية 2019. ونتيجة تنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية 2019 كما يلى: ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 397.5 الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بنى سويف 397 الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 397 سياسة واقتصاد السويس 396.5 سياسة واقتصاد بنى سويف 396 علوم دمنهور 395.5 تمريض طنطا 395.5 ألسن عين شمس 395 المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 395 ألسن بنى سويف 394.5 علوم كفر الشيخ 394.5 علوم سوهاج 394.5 تمريض دمنهور 394.5 ألسن الأقصر 394 علوم القاهرة 394 علوم جنوب الوادى 394 ألسن المنيا 394 تمريض المنصورة 394 ألسن أسوان 393.5 ألسن سوهاج 393.5 علوم الإسكندرية 393.5 تمريض بور سعيد 393.5 علوم الفيوم 393 علوم بنى سويف 393 علوم الزقازيق 393 علوم عين شمس 392.5 علوم طنطا 392.5 علوم المنيا 392.5 تمريض الزقازيق 392 علوم أسيوط 392 علوم المنصورة 392 علوم المنوفية بشبين الكوم 391.5 علوم حلوان 391.5 علوم أسوان 391.5 علوم بنها 391.5 علوم السويس 391 علوم قناة السويس بالإسماعيلية 391 تمريض المنوفية بشبين الكوم 390.5 علوم العريش 390.5 علوم الوادى الجديد 390.5 علوم دمياط 390.5 علوم بور سعيد 390.5 علوم بنات عين شمس 390.5 علوم الارض بنى سويف 390 معهد فنى صحى المنصوره 389 تمريض عين شمس 388.5 معهد فنى صحى الزقازيق 388.5 هندسة حلوان 388.5 هندسة الفيوم 388 هندسة السويس 388 هندسة حلوان بالمطرية 388 معهد فنى صحى طنطا 388 الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388 فنون تطبيقية بنها 388 تمريض المنيا 387.5 فنون تطبيقية حلوان 387.5 هندسة المنيا 387 تمريض بنها 387 معهد فنى صحى الاسكندريه 387 تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 387 تمريض جنوب الوادى 387 علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 387 آثار الزقازيق بصان الحجر 386.5 تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 386.5 تمريض سوهاج 386.5 هندسة أسوان 386.5 هندسة أسيوط 386 تمريض كفر الشيخ 386 هندسة الطاقة أسوان 385.5 هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 385.5 تمريض القاهرة 385.5 تمريض الإسكندرية 385 تخطيط عمرانى القاهرة 385 فنون جميلة (فنون) أسيوط 384.5 فنون تطبيقية دمياط 384.5 تربية الزقازيق 384.5 معهد فنى صحى بنها 384.5 تمريض أسيوط 384.5 تمريض الفيوم 383.5 الاعاقة والتأهيل بنى سويف 384.5 تمريض بنى سويف 383 تربية المنصورة 383 تمريض حلوان 383 فنى صحى جنوب الوادى 382.5 فنى تمريض طنطا 382.5 فنون تطبيقية بنى سويف 382 ثروة سمكية السويس 382 حاسبات و ذكاء اصطناعى القاهرة 381.5 الاستزراع المائى و المصايد البحرية العريش 381.5 حاسبات ومعلومات طنطا 381.5 آثار دمياط 381 آثار القاهرة 381 فنون جميلة (عمارة) حلوان 380.5 حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية 380.5 تربية عين شمس 380.5 تربية طنطا 380.5 تربية دمنهور 380.5 اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 380.5 فنى تمريض كفر الشيخ 380 معهد فنى صحى بنى سويف 379.5 حاسبات ومعلومات المنصورة 379.5 حاسبات ومعلومات عين شمس 379.5 حاسبات ومعلومات كفر الشيخ 379.5 تربية المنوفية بشبين الكوم 379.5 تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان 378.5 فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 378.5 الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ 378.5 آثار و لغات مطروح 378.5 تربية الإسكندرية 378.5 تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 378.5 آثار أسوان 378 تربية المنيا 378 فنى تمريض الإسكندرية 377.5 المعهد الفنى للتمريض بالجونة 378 حاسبات ومعلومات الزقازيق 377.5 تمريض أسوان 377 آثار الفيوم 377 الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بنى سويف رياضة 377 تربية بنها 377 تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 376.5 آثار الأقصر 376.5 حاسبات و ذكاء إصطناعى بنها 376.5 الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 376.5 فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 376 فنون جميلة (عمارة) المنصورة 376 حاسبات و ذكاء إصطناعى حلوان 375.5 حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم 375.5 حاسبات ومعلومات الأقصر 375.5 حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية 375 تربية مدينة السادات 375 حاسبات ومعلومات السويس 375 فنى تمريض المنصورة 375 فنى تمريض الزقازيق 375 معهد فنى صحى بور سعيد 374 حاسبات ومعلومات الفيوم 374 زراعة القاهرة 373.5 معهد فنى صحى سوهاج 373.5 سياسة واقتصاد السويس رياضة 373.2 حاسبات ومعلومات المنيا 373 تربية كفر الشيخ 373 حاسبات ومعلومات بنى سويف 373 فنون جميلة (عمارة) أسيوط 372.5 حاسبات ومعلومات أسيوط 372.5 حاسبات ومعلومات سوهاج 372 فنون جميلة (عمارة) المنيا 372 فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 372 آثار سوهاج 371.5 فنون جميلة (فنون) المنيا 371.5 ألسن كفر الشيخ رياضة 371.5 سياسة واقتصاد بنى سويف رياضة 370.5 إعلام القاهرة 370.5 تربية الفيوم 370.5 معهد فنى صحى اسيوط 370 آثار جنوب الوادى 370 تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 370 فنى تمريض المنيا 370 المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 369.5 تمريض مطروح 369.5 تربية جنوب الوادى 369 معهد تكنولوجى عالى العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 369 تجارة جنوب الوادى 369 تربية طفولة مبكرة الزقازيق 369 ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 368.5 تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368.5 مصر العالى هندسة وتكنولوجيا منصورة 368.5 تربية حلوان 368 ألسن عين شمس رياضة 368 تجارة المنصورة 368 علوم الإسكندرية رياضة 368 معهد فنى صحى رياضه طنطا 367.5 تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 367 معهد فنى صحى اسماعيليه 366.7 علوم الارض بنى سويف رياضة 366.5 فنون جميلة (فنون) المنصورة 366.5 فنون جميلة (فنون) الأقصر 366 معهد فنى صحى رياضه المنصورة 366.5 معهد فنى صحى اسوان 366.5 علوم القاهرة رياضة 365 ألسن المنيا رياضة 365 ألسن الأقصر رياضة 365 ألسن أسوان رياضة 366.5 ألسن بنى سويف رياضة 366.5 زراعة عين شمس 365.5 تجارة الزقازيق 365 تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 364.5 زراعة دمنهور 364.5 زراعة الإسكندرية 364 معهد عالى تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 364.5 ألسن سوهاج رياضة 364 معهد عالى هندسه مدينه الشروق بمصروفات 364 فنون جميلة (فنون) حلوان 364 تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 363 تربية بور سعيد 363 تربية سوهاج 363.5 علوم كفر الشيخ رياضة 362 علوم دمنهور رياضة 363 معهد فنى صحى رياضه الزقازيق 362.5 علوم عين شمس رياضة 361.5 المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 361.5 فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 361 علوم المنصورة رياضة 361 إعلام القاهرة رياضة 360.5 الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 360.5 معهد فنى صحى امبابة 360.5 تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 360.5 تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 360 تجارة سوهاج 360 فنى تمريض بنها 360 تربية بنات عين شمس 360 تربية بنى سويف 359.5 تربية طفولة مبكرة بور سعيد 359.5 معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 359 تجارة كفر الشيخ 359 تجارة أسوان 359 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 358.5 معهد فنى صحى رياضه الاسكندرية 358.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 357.5 علوم حلوان رياضة 358 علوم طنطا رياضة 358 معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 358 معهد فنى صحى رياضه بور سعيد 358 تربية نوعية الزقازيق 358 فنى تمريض سوهاج 357.5 علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 357.5 فنى تمريض بنى سويف 357.5 علوم بنها رياضة 357 تربية (طفولة) طنطا 357 معهد فنى صحى رياضه بنى سويف 357 فنى تمريض جنوب الوادى 356.5 تربية (طفولة) كفر الشيخ 356.5 تربية طفولة مبكرة المنوفية 356.5 ك.ت. فنى منشات بحريه بور سعيد 356 تربية طفولة مبكرة المنصورة 356 علوم الفيوم رياضة 356 تجارة الإسكندرية 355.5 تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 355.5 فنى تمريض أسيوط 355.5 معهد العبور العالى للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 355.5 فنى تمريض الفيوم 355.5 تجارة بنى سويف 355 علوم الزقازيق رياضة 355 زراعة المنصورة 355 تربية أسيوط 355 علوم بور سعيد رياضة 355 تجارة دمنهور 354 علوم أسوان رياضة 354 تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 354 علوم جنوب الوادى رياضة 353.5 علوم السويس رياضة 353.5 علوم بنات عين شمس رياضة 353.5 تربية نوعية طنطا 353.5 زراعة دمياط 353.5 معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 353 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 353 علوم أسيوط رياضة 352.5 تربية السويس 352.5 علوم بنى سويف رياضة 352.5 معهد عالى هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 352.5 زراعة الإسكندرية بسابا باشا 352.5 تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 352 علوم المنيا رياضة 351.5 علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 352 علوم دمياط رياضة 352 تربية طنطا رياضة 351.5 تجارة القاهرة 351.5 علوم سوهاج رياضة 351 علوم الوادى الجديد رياضة 351 تجارة و إدارة أعمال حلوان 351 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 351 علوم العريش رياضة 351 معهد فنى صحى رياضه بنها 350.5 تجارة أسيوط 350.5 زراعة القاهرة رياضة 350 تربية الزقازيق رياضة 350 تجارة بور سعيد 350 زراعة الإسكندرية رياضة 349.5 إعلام بنى سويف رياضة 349.5 تجارة طنطا 349.5 زراعة عين شمس رياضة 349 تربية عين شمس رياضة 348.5 زراعة دمياط رياضة 348.5 تربية (تعليم ابتدائي) بنها 348 أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 348 تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 348 تجارة عين شمس 348 العالى للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 348 معهد عالى حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 347.5 معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 347.5 تربية بور سعيد رياضة 347 زراعة طنطا 347 المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو 346.5 السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 346.5 تربية الفيوم رياضة 346 تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 346 تربية نوعية المنيا 346 تجارة بنها 346 تجارة السويس 345.5 تربية الإسكندرية رياضة 345.5 معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 345.5 تجارة العريش 345 ك.ت. فنى للبصريات ابو الريش السيدة زينب 344.5 تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 343 تجارة المنوفية بشبين الكوم 343.5 تربية حلوان رياضة 343.5 تربية جنوب الوادى بالغردقة 342.5 حقوق المنيا 342 زراعة كفر الشيخ 342 معهد عالى هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 342 تربية نوعية الإسكندرية 341.5 تربية نوعية كفر الشيخ 341.5 تربية طفولة مبكرة أسيوط 341 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 341 تجارة مدينة السادات 341 تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 340.5 معهد فنى صحى رياضه اسماعيلية 340.5 تربية المنصورة رياضة 340.5 معهد الإسكندرية العالى للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 340.5 تربية (طفولة) دمنهور 340 زراعة المنصورة رياضة 339.5 ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 339.5 إعلام جنوب الوادى رياضة 339.5 فنى صحى جنوب الوادى رياضة 339 زراعة كفر الشيخ رياضة 339 معهد الصفوة العالى هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 339 تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 338.5 زراعة المنوفية بشبين الكوم 338.5 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 338 معهد عالى فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 337.5 تربية (طفولة) الإسكندرية 337.5 آداب القاهرة 337.5 معهد عالى هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 337 تربية بنها رياضة 337 معهد عالى هندسة وتكنولوجيا العريش 336.7 زراعة بنها بمشتهر 336.5 تربية طفولة مبكرة المنيا 336.5 الاهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 336 تربية قناة السويس بالإسماعيلية 335.5 تربية طفولة مبكرة دمنهور 335.5 تجارة انتساب موجه المنصورة 335.5 الزراعة البيئية و الحيوية و التصنيع الغذائى بنى سويف 335.5 مصر العالى بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 335.5 تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 335.5 معهد عالى تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 334.5 تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 333.5 تجارة انتساب موجه الإسكندرية 333.5 معهد طيبة العالى للهندسه بالمعادى بمصروفات 333.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 333.5 زراعة الزقازيق 333 معهد عالى تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 333 تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 333 سياحة وفنادق الإسكندرية 332.5 عالى هندسة بلبيس 332 تربية دمنهور رياضة 332 الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 331.5 المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 331.5 القاهرة العالى ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 331.5 معهد أكتوبر العالى للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 331 معهد عالى فنون تطبيقيه التجمع الخامس 330.5 تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 330.5 زراعة الفيوم 330.5 زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 330.5 تجارة انتساب موجه دمياط 329.5 المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 329.5 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329 تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 329 تربية مدينة السادات رياضة 328.5 تجارة انتساب موجه الزقازيق 328.5 معهد فنى صحى رياضه سوهاج 328.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 328 المعهد العالى للهندسة بالمنيا 328 معهد الوادى العالى للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 328 معهد عالى كندى تكنولوجيا هندسة ت.خامس 328 عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 328 معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 328 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 328 المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 328 الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 328 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 328 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 328 معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 328 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 328 معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 328 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 328 التعليم الصناعى حلوان 327.5 زراعة الزقازيق رياضة 327 تربية بنات عين شمس رياضة 327 تربية طفولة مبكرة الفيوم 327 العلوم الزراعية البيئية العريش 326.5 معهد فنى صحى رياضه اسوان 326 تربية طفولة مبكرة بنى سويف 326 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادى 325.5 تربية نوعية المنصورة 325 إعلام جنوب الوادى 325 زراعة الفيوم رياضة 324.5 معهد فنى صحى رياضه امبابة 324 زراعة المنيا 324 أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب 324 زراعة جنوب الوادى 324 تربية طفولة مبكرة القاهرة 323.5 تربية رياضية بنين دمياط 323.5 زراعة مطروح بفوكه 323.5 زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 323 تربية (تعليم ابتدائي) بنى سويف 322.5 تربية نوعية أسيوط 322 إعلام بنى سويف 322 تربية طفولة مبكرة مطروح 322 زراعة بنها رياضة بمشتهر 321.5 تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 321.5 فنى تمريض أسوان 321.5 تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 321 آداب المنصورة 321 المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام 320.5 معهد فنى صحى رياضه اسيوط 320.5 دار العلوم القاهرة 320.5 زراعة و موارد طبيعية أسوان 320.5 زراعة سوهاج 320.5 التعليم الصناعى بنى سويف 320 زراعة الوادى الجديد 320 زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 320 زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 320 زراعة أسيوط 320 التعليم الصناعى سوهاج 320 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