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مؤشرات تنسيق 2020.. نتيجة المرحلة الثانية من الشعبة العلمية 2019

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هشام عمر عبد الحليم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات تنسيق 2020.. نتيجة المرحلة الثانية من الشعبة العلمية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعتبر كثير من الطلاب أن نتيجة العام الماضى مؤشرًا تقريبًا لدرجات القبول فى الكليات ضمن تنسيق 2020، وننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عن الشعبة العلمية لعام 2019 مرفق به درجات الحد الأدنى للقبول فى كليات المرحلة الثانية 2019.

ونتيجة تنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية 2019 كما يلى:

  1. ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 397.5
  2. الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بنى سويف 397
  3. الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 397
  4. سياسة واقتصاد السويس 396.5
  5. سياسة واقتصاد بنى سويف 396
  6. علوم دمنهور 395.5
  7. تمريض طنطا 395.5
  8. ألسن عين شمس 395
  9. المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 395
  10. ألسن بنى سويف 394.5
  11. علوم كفر الشيخ 394.5
  12. علوم سوهاج 394.5
  13. تمريض دمنهور 394.5
  14. ألسن الأقصر 394
  15. علوم القاهرة 394
  16. علوم جنوب الوادى 394
  17. ألسن المنيا 394
  18. تمريض المنصورة 394
  19. ألسن أسوان 393.5
  20. ألسن سوهاج 393.5
  21. علوم الإسكندرية 393.5
  22. تمريض بور سعيد 393.5
  23. علوم الفيوم 393
  24. علوم بنى سويف 393
  25. علوم الزقازيق 393
  26. علوم عين شمس 392.5
  27. علوم طنطا 392.5
  28. علوم المنيا 392.5
  29. تمريض الزقازيق 392
  30. علوم أسيوط 392
  31. علوم المنصورة 392
  32. علوم المنوفية بشبين الكوم 391.5
  33. علوم حلوان 391.5
  34. علوم أسوان 391.5
  35. علوم بنها 391.5
  36. علوم السويس 391
  37. علوم قناة السويس بالإسماعيلية 391
  38. تمريض المنوفية بشبين الكوم 390.5
  39. علوم العريش 390.5
  40. علوم الوادى الجديد 390.5
  41. علوم دمياط 390.5
  42. علوم بور سعيد 390.5
  43. علوم بنات عين شمس 390.5
  44. علوم الارض بنى سويف 390
  45. معهد فنى صحى المنصوره 389
  46. تمريض عين شمس 388.5
  47. معهد فنى صحى الزقازيق 388.5
  48. هندسة حلوان 388.5
  49. هندسة الفيوم 388
  50. هندسة السويس 388
  51. هندسة حلوان بالمطرية 388
  52. معهد فنى صحى طنطا 388
  53. الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388
  54. فنون تطبيقية بنها 388
  55. تمريض المنيا 387.5
  56. فنون تطبيقية حلوان 387.5
  57. هندسة المنيا 387
  58. تمريض بنها 387
  59. معهد فنى صحى الاسكندريه 387
  60. تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 387
  61. تمريض جنوب الوادى 387
  62. علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 387
  63. آثار الزقازيق بصان الحجر 386.5
  64. تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 386.5
  65. تمريض سوهاج 386.5
  66. هندسة أسوان 386.5
  67. هندسة أسيوط 386
  68. تمريض كفر الشيخ 386
  69. هندسة الطاقة أسوان 385.5
  70. هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 385.5
  71. تمريض القاهرة 385.5
  72. تمريض الإسكندرية 385
  73. تخطيط عمرانى القاهرة 385
  74. فنون جميلة (فنون) أسيوط 384.5
  75. فنون تطبيقية دمياط 384.5
  76. تربية الزقازيق 384.5
  77. معهد فنى صحى بنها 384.5
  78. تمريض أسيوط 384.5
  79. تمريض الفيوم 383.5
  80. الاعاقة والتأهيل بنى سويف 384.5
  81. تمريض بنى سويف 383
  82. تربية المنصورة 383
  83. تمريض حلوان 383
  84. فنى صحى جنوب الوادى 382.5
  85. فنى تمريض طنطا 382.5
  86. فنون تطبيقية بنى سويف 382
  87. ثروة سمكية السويس 382
  88. حاسبات و ذكاء اصطناعى القاهرة 381.5
  89. الاستزراع المائى و المصايد البحرية العريش 381.5
  90. حاسبات ومعلومات طنطا 381.5
  91. آثار دمياط 381
  92. آثار القاهرة 381
  93. فنون جميلة (عمارة) حلوان 380.5
  94. حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية 380.5
  95. تربية عين شمس 380.5
  96. تربية طنطا 380.5
  97. تربية دمنهور 380.5
  98. اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 380.5
  99. فنى تمريض كفر الشيخ 380
  100. معهد فنى صحى بنى سويف 379.5
  101. حاسبات ومعلومات المنصورة 379.5
  102. حاسبات ومعلومات عين شمس 379.5
  103. حاسبات ومعلومات كفر الشيخ 379.5
  104. تربية المنوفية بشبين الكوم 379.5
  105. تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان 378.5
  106. فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 378.5
  107. الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ 378.5
  108. آثار و لغات مطروح 378.5
  109. تربية الإسكندرية 378.5
  110. تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 378.5
  111. آثار أسوان 378
  112. تربية المنيا 378
  113. فنى تمريض الإسكندرية 377.5
  114. المعهد الفنى للتمريض بالجونة 378
  115. حاسبات ومعلومات الزقازيق 377.5
  116. تمريض أسوان 377
  117. آثار الفيوم 377
  118. الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بنى سويف رياضة 377
  119. تربية بنها 377
  120. تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 376.5
  121. آثار الأقصر 376.5
  122. حاسبات و ذكاء إصطناعى بنها 376.5
  123. الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 376.5
  124. فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 376
  125. فنون جميلة (عمارة) المنصورة 376
  126. حاسبات و ذكاء إصطناعى حلوان 375.5
  127. حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم 375.5
  128. حاسبات ومعلومات الأقصر 375.5
  129. حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية 375
  130. تربية مدينة السادات 375
  131. حاسبات ومعلومات السويس 375
  132. فنى تمريض المنصورة 375
  133. فنى تمريض الزقازيق 375
  134. معهد فنى صحى بور سعيد 374
  135. حاسبات ومعلومات الفيوم 374
  136. زراعة القاهرة 373.5
  137. معهد فنى صحى سوهاج 373.5
  138. سياسة واقتصاد السويس رياضة 373.2
  139. حاسبات ومعلومات المنيا 373
  140. تربية كفر الشيخ 373
  141. حاسبات ومعلومات بنى سويف 373
  142. فنون جميلة (عمارة) أسيوط 372.5
  143. حاسبات ومعلومات أسيوط 372.5
  144. حاسبات ومعلومات سوهاج 372
  145. فنون جميلة (عمارة) المنيا 372
  146. فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 372
  147. آثار سوهاج 371.5
  148. فنون جميلة (فنون) المنيا 371.5
  149. ألسن كفر الشيخ رياضة 371.5
  150. سياسة واقتصاد بنى سويف رياضة 370.5
  151. إعلام القاهرة 370.5
  152. تربية الفيوم 370.5
  153. معهد فنى صحى اسيوط 370
  154. آثار جنوب الوادى 370
  155. تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 370
  156. فنى تمريض المنيا 370
  157. المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 369.5
  158. تمريض مطروح 369.5
  159. تربية جنوب الوادى 369
  160. معهد تكنولوجى عالى العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 369
  161. تجارة جنوب الوادى 369
  162. تربية طفولة مبكرة الزقازيق 369
  163. ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 368.5
  164. تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368.5
  165. مصر العالى هندسة وتكنولوجيا منصورة 368.5
  166. تربية حلوان 368
  167. ألسن عين شمس رياضة 368
  168. تجارة المنصورة 368
  169. علوم الإسكندرية رياضة 368
  170. معهد فنى صحى رياضه طنطا 367.5
  171. تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 367
  172. معهد فنى صحى اسماعيليه 366.7
  173. علوم الارض بنى سويف رياضة 366.5
  174. فنون جميلة (فنون) المنصورة 366.5
  175. فنون جميلة (فنون) الأقصر 366
  176. معهد فنى صحى رياضه المنصورة 366.5
  177. معهد فنى صحى اسوان 366.5
  178. علوم القاهرة رياضة 365
  179. ألسن المنيا رياضة 365
  180. ألسن الأقصر رياضة 365
  181. ألسن أسوان رياضة 366.5
  182. ألسن بنى سويف رياضة 366.5
  183. زراعة عين شمس 365.5
  184. تجارة الزقازيق 365
  185. تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 364.5
  186. زراعة دمنهور 364.5
  187. زراعة الإسكندرية 364
  188. معهد عالى تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 364.5
  189. ألسن سوهاج رياضة 364
  190. معهد عالى هندسه مدينه الشروق بمصروفات 364
  191. فنون جميلة (فنون) حلوان 364
  192. تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 363
  193. تربية بور سعيد 363
  194. تربية سوهاج 363.5
  195. علوم كفر الشيخ رياضة 362
  196. علوم دمنهور رياضة 363
  197. معهد فنى صحى رياضه الزقازيق 362.5
  198. علوم عين شمس رياضة 361.5
  199. المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 361.5
  200. فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 361
  201. علوم المنصورة رياضة 361
  202. إعلام القاهرة رياضة 360.5
  203. الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 360.5
  204. معهد فنى صحى امبابة 360.5
  205. تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 360.5
  206. تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 360
  207. تجارة سوهاج 360
  208. فنى تمريض بنها 360
  209. تربية بنات عين شمس 360
  210. تربية بنى سويف 359.5
  211. تربية طفولة مبكرة بور سعيد 359.5
  212. معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 359
  213. تجارة كفر الشيخ 359
  214. تجارة أسوان 359
  215. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 358.5
  216. معهد فنى صحى رياضه الاسكندرية 358.5
  217. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 357.5
  218. علوم حلوان رياضة 358
  219. علوم طنطا رياضة 358
  220. معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 358
  221. معهد فنى صحى رياضه بور سعيد 358
  222. تربية نوعية الزقازيق 358
  223. فنى تمريض سوهاج 357.5
  224. علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 357.5
  225. فنى تمريض بنى سويف 357.5
  226. علوم بنها رياضة 357
  227. تربية (طفولة) طنطا 357
  228. معهد فنى صحى رياضه بنى سويف 357
  229. فنى تمريض جنوب الوادى 356.5
  230. تربية (طفولة) كفر الشيخ 356.5
  231. تربية طفولة مبكرة المنوفية 356.5
  232. ك.ت. فنى منشات بحريه بور سعيد 356
  233. تربية طفولة مبكرة المنصورة 356
  234. علوم الفيوم رياضة 356
  235. تجارة الإسكندرية 355.5
  236. تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 355.5
  237. فنى تمريض أسيوط 355.5
  238. معهد العبور العالى للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 355.5
  239. فنى تمريض الفيوم 355.5
  240. تجارة بنى سويف 355
  241. علوم الزقازيق رياضة 355
  242. زراعة المنصورة 355
  243. تربية أسيوط 355
  244. علوم بور سعيد رياضة 355
  245. تجارة دمنهور 354
  246. علوم أسوان رياضة 354
  247. تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 354
  248. علوم جنوب الوادى رياضة 353.5
  249. علوم السويس رياضة 353.5
  250. علوم بنات عين شمس رياضة 353.5
  251. تربية نوعية طنطا 353.5
  252. زراعة دمياط 353.5
  253. معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 353
  254. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 353
  255. علوم أسيوط رياضة 352.5
  256. تربية السويس 352.5
  257. علوم بنى سويف رياضة 352.5
  258. معهد عالى هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 352.5
  259. زراعة الإسكندرية بسابا باشا 352.5
  260. تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 352
  261. علوم المنيا رياضة 351.5
  262. علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 352
  263. علوم دمياط رياضة 352
  264. تربية طنطا رياضة 351.5
  265. تجارة القاهرة 351.5
  266. علوم سوهاج رياضة 351
  267. علوم الوادى الجديد رياضة 351
  268. تجارة و إدارة أعمال حلوان 351
  269. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 351
  270. علوم العريش رياضة 351
  271. معهد فنى صحى رياضه بنها 350.5
  272. تجارة أسيوط 350.5
  273. زراعة القاهرة رياضة 350
  274. تربية الزقازيق رياضة 350
  275. تجارة بور سعيد 350
  276. زراعة الإسكندرية رياضة 349.5
  277. إعلام بنى سويف رياضة 349.5
  278. تجارة طنطا 349.5
  279. زراعة عين شمس رياضة 349
  280. تربية عين شمس رياضة 348.5
  281. زراعة دمياط رياضة 348.5
  282. تربية (تعليم ابتدائي) بنها 348
  283. أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 348
  284. تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 348
  285. تجارة عين شمس 348
  286. العالى للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 348
  287. معهد عالى حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 347.5
  288. معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 347.5
  289. تربية بور سعيد رياضة 347
  290. زراعة طنطا 347
  291. المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو 346.5
  292. السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 346.5
  293. تربية الفيوم رياضة 346
  294. تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 346
  295. تربية نوعية المنيا 346
  296. تجارة بنها 346
  297. تجارة السويس 345.5
  298. تربية الإسكندرية رياضة 345.5
  299. معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 345.5
  300. تجارة العريش 345
  301. ك.ت. فنى للبصريات ابو الريش السيدة زينب 344.5
  302. تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 343
  303. تجارة المنوفية بشبين الكوم 343.5
  304. تربية حلوان رياضة 343.5
  305. تربية جنوب الوادى بالغردقة 342.5
  306. حقوق المنيا 342
  307. زراعة كفر الشيخ 342
  308. معهد عالى هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 342
  309. تربية نوعية الإسكندرية 341.5
  310. تربية نوعية كفر الشيخ 341.5
  311. تربية طفولة مبكرة أسيوط 341
  312. معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 341
  313. تجارة مدينة السادات 341
  314. تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 340.5
  315. معهد فنى صحى رياضه اسماعيلية 340.5
  316. تربية المنصورة رياضة 340.5
  317. معهد الإسكندرية العالى للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 340.5
  318. تربية (طفولة) دمنهور 340
  319. زراعة المنصورة رياضة 339.5
  320. ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 339.5
  321. إعلام جنوب الوادى رياضة 339.5
  322. فنى صحى جنوب الوادى رياضة 339
  323. زراعة كفر الشيخ رياضة 339
  324. معهد الصفوة العالى هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 339
  325. تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 338.5
  326. زراعة المنوفية بشبين الكوم 338.5
  327. إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 338
  328. معهد عالى فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 337.5
  329. تربية (طفولة) الإسكندرية 337.5
  330. آداب القاهرة 337.5
  331. معهد عالى هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 337
  332. تربية بنها رياضة 337
  333. معهد عالى هندسة وتكنولوجيا العريش 336.7
  334. زراعة بنها بمشتهر 336.5
  335. تربية طفولة مبكرة المنيا 336.5
  336. الاهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 336
  337. تربية قناة السويس بالإسماعيلية 335.5
  338. تربية طفولة مبكرة دمنهور 335.5
  339. تجارة انتساب موجه المنصورة 335.5
  340. الزراعة البيئية و الحيوية و التصنيع الغذائى بنى سويف 335.5
  341. مصر العالى بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 335.5
  342. تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 335.5
  343. معهد عالى تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 334.5
  344. تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 333.5
  345. تجارة انتساب موجه الإسكندرية 333.5
  346. معهد طيبة العالى للهندسه بالمعادى بمصروفات 333.5
  347. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 333.5
  348. زراعة الزقازيق 333
  349. معهد عالى تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 333
  350. تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 333
  351. سياحة وفنادق الإسكندرية 332.5
  352. عالى هندسة بلبيس 332
  353. تربية دمنهور رياضة 332
  354. الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 331.5
  355. المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 331.5
  356. القاهرة العالى ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 331.5
  357. معهد أكتوبر العالى للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 331
  358. معهد عالى فنون تطبيقيه التجمع الخامس 330.5
  359. تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 330.5
  360. زراعة الفيوم 330.5
  361. زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 330.5
  362. تجارة انتساب موجه دمياط 329.5
  363. المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 329.5
  364. إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329
  365. تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 329
  366. تربية مدينة السادات رياضة 328.5
  367. تجارة انتساب موجه الزقازيق 328.5
  368. معهد فنى صحى رياضه سوهاج 328.5
  369. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 328
  370. المعهد العالى للهندسة بالمنيا 328
  371. معهد الوادى العالى للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 328
  372. معهد عالى كندى تكنولوجيا هندسة ت.خامس 328
  373. عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 328
  374. معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 328
  375. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 328
  376. المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 328
  377. الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 328
  378. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 328
  379. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 328
  380. معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 328
  381. معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 328
  382. معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 328
  383. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 328
  384. التعليم الصناعى حلوان 327.5
  385. زراعة الزقازيق رياضة 327
  386. تربية بنات عين شمس رياضة 327
  387. تربية طفولة مبكرة الفيوم 327
  388. العلوم الزراعية البيئية العريش 326.5
  389. معهد فنى صحى رياضه اسوان 326
  390. تربية طفولة مبكرة بنى سويف 326
  391. تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادى 325.5
  392. تربية نوعية المنصورة 325
  393. إعلام جنوب الوادى 325
  394. زراعة الفيوم رياضة 324.5
  395. معهد فنى صحى رياضه امبابة 324
  396. زراعة المنيا 324
  397. أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب 324
  398. زراعة جنوب الوادى 324
  399. تربية طفولة مبكرة القاهرة 323.5
  400. تربية رياضية بنين دمياط 323.5
  401. زراعة مطروح بفوكه 323.5
  402. زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 323
  403. تربية (تعليم ابتدائي) بنى سويف 322.5
  404. تربية نوعية أسيوط 322
  405. إعلام بنى سويف 322
  406. تربية طفولة مبكرة مطروح 322
  407. زراعة بنها رياضة بمشتهر 321.5
  408. تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 321.5
  409. فنى تمريض أسوان 321.5
  410. تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 321
  411. آداب المنصورة 321
  412. المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام 320.5
  413. معهد فنى صحى رياضه اسيوط 320.5
  414. دار العلوم القاهرة 320.5
  415. زراعة و موارد طبيعية أسوان 320.5
  416. زراعة سوهاج 320.5
  417. التعليم الصناعى بنى سويف 320
  418. زراعة الوادى الجديد 320
  419. زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 320
  420. زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 320
  421. زراعة أسيوط 320
  422. التعليم الصناعى سوهاج 320
  423. التعليم الصناعى السويس 320

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كانت هذه تفاصيل خبر مؤشرات تنسيق 2020.. نتيجة المرحلة الثانية من الشعبة العلمية 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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