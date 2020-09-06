شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: إزالة 762 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ إنه يتابع بنفسه تنفيذ حملة الإزالات للتعديات على أراضي أملاك الدولة والاراضي الزراعية بزمام المحافظة، من خلال الموجة 16، مضيفا أنه تم تنفيذ 762 حالة إزالة حتي الآن منها 182علي الأراضي الخاصة بأملاك الدولة على مساحة 45834 مترا، و578 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 310 أفدنة و32 سهما.
وأكد المحافظ أنه تم وضع خطه لإزالة كافة التعديات بعموم مدن وقري المحافظه بالتعاون مع مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد العزب، مديرأمن كفرالشيخ، ولن يسمح مستقبلا بأي حالة تعديات جديده على أملاك الدوله أو الارض الزراعيه، أو أي بناء عشوائي، وأنه وجه برصد أي مخالفه وإزالتها فورا، وأنه سيتم إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء بعموم المحافظه والتعامل الفوري وبحسم معها، وسيتم إحالة أي مخالفه بعد إزالتها للنيابه العسكريه .
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