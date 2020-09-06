شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تبدأ في تلقى طلبات التحويل يدويا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مكتب التحويلات المركزي بجامعة عين شمس، في تلقي طلبات التحويل، وذلك من التاسعة والنصف من صباح اليوم الأحد حتى الخميس الموافق 22 من أكتوبر 2020، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.

ويستمر العمل بمكتب التحويلات المركزي بمقر مبنى الامتحانات من التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، مع مراعاة الشروط المعلنة بمكتب التحويلات المركزية لكل كلية، ويتم تقديم الأوراق مباشرة لمكتب التحويلات المركزية بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد.

وأكدت إدارة الجامعة ضرورة اتخاذ المترددين على مكنب التحويلات لكل التدابير الاحترازية أثناء التقديم من حيث ارتداء الكمامة الصحية، وحضور الطالب بشخصه فقط، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

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