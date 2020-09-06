شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تبدأ في تلقى طلبات التحويل يدويا اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مكتب التحويلات المركزي بجامعة عين شمس، في تلقي طلبات التحويل، وذلك من التاسعة والنصف من صباح اليوم الأحد حتى الخميس الموافق 22 من أكتوبر 2020، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.
ويستمر العمل بمكتب التحويلات المركزي بمقر مبنى الامتحانات من التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، مع مراعاة الشروط المعلنة بمكتب التحويلات المركزية لكل كلية، ويتم تقديم الأوراق مباشرة لمكتب التحويلات المركزية بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد.
وأكدت إدارة الجامعة ضرورة اتخاذ المترددين على مكنب التحويلات لكل التدابير الاحترازية أثناء التقديم من حيث ارتداء الكمامة الصحية، وحضور الطالب بشخصه فقط، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.
وفى سياق مصتل فتحت جامعة عين شمس، أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بمعامل التنسيق الإلكترونى المميزة بالجامعة وكلياتها المختلفة لمساعدتكم فى ترتيب رغباتهم ، تزامنا مع اخر ايام المرحلة الثانية للتنسيق.
وأكدت جامعة عين شمس، أن الجامعة حرصت على توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق حتى نهاية أكتوبر المقبل.
وحرص قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة على الاستعداد لاستقبال مارثون تنسيق الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2020/2021م من خلال عدد 13 معمل في خمس كليات هم : (الاداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة عين شمس تبدأ في تلقى طلبات التحويل يدويا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.