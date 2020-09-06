شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال يحولون بركة مياه لمصيف خاص بهم على طريق الواحات بأكتوبر "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الموجة الحارة التى شهدتها مصر خلال الأيام السابقة وعدم المئات من "الغلابة" الذين يسكنون العشوائيات من القيام برحلة مصيف، جعل أطفال مساكن عثمان بطريق الواحات بالسادس من أكتوبر، يبتكرون فكرة جديدة وفريدة من نوعها ليهربوا من حرارة الشمس.

"عاوزين نصيف" كلمات يرددها أطفال كثيرون طوال الوقت أمام أهاليهم، ولكن الأمر فى غاية الصعوبة، ما جعل الأطفال يبتكرون طرقا جديدة للمصايف حتى يحققوا ما يتمنون، فاستطاع مجموعة من الأطفال بمساكن عثمان على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، تحويل بركة مياه وسط الصحراء لمصيف خاص بهم يستمتعون داخلة تحت أشعة الشمس.

ورصدت الخليج 365، استغلال الأطفال لحفرة مياه على طريق الواحات باستخدامها كمصيف خاص بهم، وسط الصحراء لتحقق أمنيتهم التى باتوا يحلمون بها، ومع ذلك وضعف الإمكانيات المتاحة، الا وان نظرة الرضا والسعادة تملأ وجوههم، محاولين الاستمتاع بأشعة الشمس بجانب المياه وسط الرمال .