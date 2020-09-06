حدث ليلاً| انخفاض جديد في إصابات كورونا ووزير التعليم يحذر من "فيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 77208 حالات.

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الممارسة بـ7 آلاف والمشاهدة بألف.. تفاصيل ضبط "شبكة دعارة" في الغردقة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في محافظة البحر الأحمر تفاصيل ضبط 5 أشخاص، بينهم 4 يحملون جنسيات أجنبية، لاتهامهم بالترويج للأعمال المنافية للآداب، وممارسة الدعارة.

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الإبراشي عن تنظيم قرعة كأس العالم لكرة اليد: رسالة من مصر إلى العالم كافة

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن حفل سحب قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد التى ستقام فى مصر 2021 ، الذى تم تنظيمه بجور الأهرامات يعد رسالة من مصر إلى العالم كافة، مضيفًا: "مصر نجحت فى توصيل رسالة عظيمة اليوم".

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أبلغ الأمن الوطني.. شوقي ينشر قائمة بصفحات مزورة تنتحل اسمه وتروج شائعات

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة كبيرة من الصفحات المزورة التي تحمل اسم الوزير، وتروج شائعات حول الوزارة.

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عن تجديد ترشحه نقيبا للصحفيين.. ضياء رشوان: "بطلع السلم ومبركبش الاسانسير"

قال الكاتب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ردا على تجديد ترشحه نقيبا للصحفيين: "أنا بطلع السلم واحدة واحدة ومبركبش الأسانسير".

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"دورين ونص فدان".. لماذا أثارت مقبرة يوسف والي الجدل في الفيوم؟

سادت حالة من التساؤل والجدل في أوساط عدة بمحافظة الفيوم وبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول تصميم مقبرة الدكتور يوسف والي الذي وافته المنية صباح السبت، وجرى تشييع جثمانه مساء اليوم.

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"مصر للسياحة" تكشف موعد إطلاق "طوف وشوف".. وكيف يستفيد منه السائح

كشف سامح سعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للسياحة، موعد إطلاق تطبيق برنامج "طوف وشوف" الإلكتروني الجديد، لافتًا إلى أنه سيبدأ العمل به نهاية 2020.

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"الداخلية": مقتل عنصرين شديدي الخطورة فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالشرقية

أعلنت وزارة الداخلية مقتل عنصرين شديدى الخطورة في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بالشرقية.

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تتراوح بين 700 و800 مليار جنيه.. عابدين يكشف عن استثمارات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية

قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن إجمالي الاستثمارات في المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، لم تكلف الدولة جنيهًا واحدًا.

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المرشح الديمقراطي يضم مسؤولين في إدارة أوباما إلى فريقه الانتقالي

ضم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، منافسه السابق بيت بوتيجيج، ومسؤولين بارزين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إلى فريقه الانتقالي الموسع، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

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عدّاد "كورونا" عربياً: مصر على أعتاب الـ100 ألف إصابة.. و5 دول بلا حالات جديدة

وصل عدد ضحايا وباء "كورونا" المستجدّ (كوفيد-19) في الوطن العربي إلى مليون و327 ألفاً و186 مصاباً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 24 ألفاً و501 حالة.

كورونا حصد أرواح أكثر من 875 ألف شخص في العالم منذ ظهوره

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كورونا حصد أرواح أكثر من 875 ألف شخص في العالم منذ ظهوره

كشف إحصاء لوكالة "فرانس برس" السبت، استنادًا إلى مصادر رسمية، أن فيروس كورونا قد أودى بحياة ما لا يقل عن 875,703 أشخاص في العالم، منذ الإعلان عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر الماضي.

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