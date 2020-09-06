شكرا لقرائتكم خبر عن "تطوير الوافدين بالأزهر" يعلن عن تلقي المقترحات لتطوير منظومة تعليم الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وحدة (الدراسات والمشروعات البحثية) بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالازهر، عن بتخصيص إيميل للسماح للجمهور المهتم بتطوير منظومة الوافدين من داخل وخارج مصر، بتقديم مقترحاتهم ومشروعاتهم البحثية للارتقاء بالعمل بمنظومة تعليم الوافدين.

يأتي ذلك انطلاقًا من اهتمام رئيس مركز تطوير الدكتورة نهلة الصعيدى، بتطوير منظومة تعليم الطلاب الوافدين والوصول بها إلى أعلى درجات الرقي والتقدم ووفقًا للخطة الاستراتيجية الخاصة بالمركز، ونؤكد على الالتزام بمايلي:

-ضرورة أن يقدم صاحب المقترح تصورًا كاملًا لفكرته أو مقترحه والهدف منها وآليات التنفيذ.

- يجب على صاحب المقترح إرفاق بياناته الأساسية وأرقام الهاتف للتواصل معه.

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- لن يتم الالتفات إلى الأفكار التقليدية أو التي تم تنفيذها بالفعل.

يرجى إرسال المقترحات والأفكار البناءة على الإيميل التالي:

([email protected])