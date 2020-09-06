شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. تعرف على كليات الطب البيطري الشاغرة بالمرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” قائمة بأبرز كليات الطب البيطرى التى بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق، بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه الكليات فى تنسيق المرحلة الثانية 2020، والتي جاءت على النحو التالي:

طب بيطري بنها.

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية.

طب بيطري مطروح.

طب بيطري مدينة السادات.

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وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً غد الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا علي زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.

وأهابت الوزارة بأبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، الالتزام بالموعد المحدد.