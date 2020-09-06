شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تطلق «أرضنا عرضنا.. نحميها وننميها» للحفاظ على الرقعة الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، إن الوزارة أطلقت حملة توعوية للحفاظ على الرقعة الزراعية وضرورة الحفاظ عليها وتنميتها، وليس إهدارها أو الاعتداء عليها، تحت عنوان «أرضنا عرضنا.. نحميها وننميها»، وذلك بمناسبة يوم الفلاح المصري الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام.

تهدف الحملة التوعية إلى أهمية الزراعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والتحذير من إهدارها أو الاعتداء عليها، وبيان الثواب العظيم لمن يقوم بعملية الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يقول نبينا (ص): «ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه دابة أو طير أو إنسان إلا كان له صدقة»، ويقول (ص): «إذا قامت الساعة وفِي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها»، وذلك كله لما للزراعة من أهمية بالغة في قوام حياة الأفراد والدول .