شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، النشرة الجوية ليوم الأحد، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر.

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في أرض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة.

علي سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة.

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغرى عظمي صغرى القاهرة 37 25 40 26 الاسكندرية 30 25 33 26 وادي النطرون 35 24 37 25 طنطا 35 25 37 25 شبين الكوم 36 25 39 24 دمنهور 34 24 36 25 بلطيم 31 24 33 25 مطروح 30 25 32 26 السلوم 31 23 33 25 سيوة 36 23 40 24 بورسعيد 31 25 33 26 دمياط 31 25 33 26 الزقازيق 38 24 40 25 المنصورة 36 24 37 25 الإسماعيلية 38 23 41 24 السويس 37 25 39 26 العريش 34 23 35 25 رفح 33 22 34 24 رأس سدر 36 26 39 27 نخل 39 22 41 23 نويبع 40 Advertisements 30 41 25 طابا 38 25 40 25 كاترين 35 20 36 21 الطور 38 28 39 29 شرم الشيخ 41 31 43 32 الغردقة 40 30 42 31 مرسى علم 38 28 39 29 الفيوم 39 25 41 26 بني سويف 39 25 41 26 المنيا 40 25 41 26 أسيوط 41 26 42 28 سوهاج 42 27 43 27 قنا 43 27 44 27 الأقصر 45 29 46 29 أسوان 45 29 46 30 ادفو 45 28 46 29 أبوسمبل 42 27 44 28 الوادي الجديد 46 27 47 26 شلاتين 40 26 42 27 أبورماد 39 26 41 27 حلايب 36 27 38 28 رأس حدربة 35 28 37 28



