شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ٦٠ حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء بالجيزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، حملة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية بعزبة البدرشين بمنطقة غرب الدائري وبقريتي المعتمدية وبرك الخيام بمركز ومدينة كرداسة، حيث تمت إزالة عقار (أرضى ودور) على مساحة ٨٠ مترا حتى سطح الأرض وإزالة حوائط وبلاطات لعقار (أرضى و5 أدوار مكرر) على مساحة 150 مترا بعزبة البدرشين بمنطقة غرب الدائري بمدينة كرداسة.

كما تم إزالة ٦ أسوار بلوك أبيض بطول 1050 مترا بقريتي المعتمدية وبرك الخيام، وبنيت بالمخالفة على الأراضي الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه نائب المحافظ على المرور بصفه دورية ومستمرة لمنع وقوع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة.

شارك في حملة الإزالة رئيس مركز ومدينة كرداسة والأجهزة الأمنية، وذلك في إطار توجيهات المحافظة بمواجهة لمخالفات البناء والتعديات على الأرض الزراعية، والبناء بدون ترخيص، والتي أسفرت عن إزالة 60 مخالفة على مدار اليوم.

كما قام مركز ومدينة أبوالنمرس بإزالة حالتين بناء مخالف على أرض زراعية بدون ترخيص بمساحه 190 مترا، بإشراف المهندس محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، كما تم إزالة 4 حالات تعديات على ارض زراعيه بناحية ابوغالب على مساحة 400 متر وتم إزالتها في المهد.

كما تنفيذ 7 حالات إزالة بمركز ومدينة البدرشين والمرازيق بمساحة متر 1425 أراضي زراعية خارج الحيز العمرانى وأملاك دولة حرم الري.

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وفي حي الدقي تم إزالة الرسائل الإعلانية المخالفة من أول شارع محي الدين حتى أول جامعة الدول لـ67 فوانيس.

إزالة مخالفات بالجيزة

إزالة مخالفات بالجيزة

إزالة مخالفات بالجيزة

إزالة مخالفات بالجيزة