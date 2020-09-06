شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 15 طنا من لحوم صكوك الأضاحي فى 5 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توزع وزارة الأوقاف اليوم من خلال مديرياتها في 5 محافظات، 15 طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "الإسكندرية – الدقهلية – بني سويف – المنيا – جنوب سيناء"، بواقع 3 أطنان لكل من محافظة "الدقهلية – بني سويف – المنيا"، و4 أطنان لمحافظة الإسكندرية، و2 طن لمحافظة جنوب سيناء، وذلك للأسبوع الخامس على التوالى .

وأكدت وزارة الأوقاف أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 489 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

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كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.