الحكم في إعادة محاكمة متهم بقضية مقتل الصحفية ميادة أشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم زكريا السيد حسين، على حكم المؤبد الصادر ضده غيابيًا في قضية عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان، بتهم ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس؛ أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة ماري جورج.

وأظهرت التحقيقات، تورط قيادات جماعة الإخوان، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" في تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكري للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى في البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

واعترف 25 متهمًا- في تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.

وكانت محكمة الجنايات قضت بأحكام ما بين السجن المؤبد والبراءة للمتهمين في الجلسة التي عقدت بتاريخ 11 فبراير من عام 2018.