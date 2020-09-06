أبلغ الأمن الوطني.. شوقي ينشر قائمة بصفحات مزورة تنتحل اسمه وتروج شائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة كبيرة من الصفحات المزورة التي تحمل اسم الوزير، وتروج شائعات حول الوزارة.

وقال شوقي في تصريحات له على صفحته الشخصية بفيسبوك: "أتمنى أن يدرك الجميع أنني امتلك صفحة واحدة فقط عليها التوثيق من فيسبوك وما عداها فهو مزور".

وأضاف شوقي، أن هذه الصفحات المزورة تجتذب آلاف من المتابعين الذين يصدقون ما يتم نشره من إساءات وبلبلة وتزوير ويهاجمون الوزير والوزارة بدون التحقق من الصفحات التي تتم دعوتهم اليها.

وطالب الوزير، بضرورة الانتباه إلى كل هذه الصفحات، مؤكدا أنه تم إبلاغ الأمن الوطني عنها.