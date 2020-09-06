محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:
نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة كبيرة من الصفحات المزورة التي تحمل اسم الوزير، وتروج شائعات حول الوزارة.
وقال شوقي في تصريحات له على صفحته الشخصية بفيسبوك: "أتمنى أن يدرك الجميع أنني امتلك صفحة واحدة فقط عليها التوثيق من فيسبوك وما عداها فهو مزور".
وأضاف شوقي، أن هذه الصفحات المزورة تجتذب آلاف من المتابعين الذين يصدقون ما يتم نشره من إساءات وبلبلة وتزوير ويهاجمون الوزير والوزارة بدون التحقق من الصفحات التي تتم دعوتهم اليها.
وطالب الوزير، بضرورة الانتباه إلى كل هذه الصفحات، مؤكدا أنه تم إبلاغ الأمن الوطني عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر أبلغ الأمن الوطني.. شوقي ينشر قائمة بصفحات مزورة تنتحل اسمه وتروج شائعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.