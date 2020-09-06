شوقي: نجاح تطوير التعليم أصاب البعض بالجنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن هناك من يبذل كل الجهد ويستخدم كل الاساليب الشيطانية لعرقلة تطوير التعليم المصري.

وأضاف شوقي في تصريحات له عبر جروب محبي طارق شوقي على واتساب:"لقد أصاب البعض مسٌ من الجنون لنجاح مصر في هذه المرحلة"، على حد قوله.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه يجب ان نكون يقظين جدا في هذا التوقيت.

ونشر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الصفحات المزيفة تحمل اسم الوزير على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتروج للشائعات.