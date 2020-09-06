"مصر للسياحة" تكشف موعد إطلاق "طوف وشوف".. وكيف يستفيد منه السائح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف سامح سعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للسياحة، موعد إطلاق تطبيق برنامج "طوف وشوف" الإلكتروني الجديد، لافتًا إلى أنه سيبدأ العمل به نهاية 2020.

وقال سعد لـ"الخليج 365"، إن التطبيق عبارة عن موقع إلكتروني على التليفون المحمول، يعرض معالم القاهرة التاريخية، وأماكن سياحية خارج القاهرة، ويتيح عمل رحلات اختيارية بالنيل بواسطة الفلايك، أو المراكب، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع عدد من مزودي الخدمة بعد التأكد من سلامتها.

واستعرض سعد مميزات وفوائد التطبيق كالتالي:

- يتيح الحجز لعمل الرحلات ضمن سياحة الأفراد الداخلية.

- زيارة أماكن أثرية في القاهرة للأفراد، والأسر، والأجانب المقيمين بمصر.

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- يتيح التطبيق دفع جميع الرسوم من خلال الموبايل.

- يمثل التطبيق مصدر دخل جديد لمصر للسياحة.

- تم التعاقد مع عدد من المرشدين المحترفين لتنفيذ البرنامج.

- بعد إطلاق البرنامج سيتم إدخال خدمات جديدة فى مرحلة لاحقة.

- إمكانية حجز تذاكر القطارات والطيران الداخلي والفنادق سواء داخل القاهرة أو خارجها، بهدف زيادة الإيرادات من هذا التطبيق.

وأشار سعد، إلى أن المرحلة الأولى من التطبيق، التي تطلق قبل نهاية العام، ستشهد إتاحة عدد من الأماكن الأثرية والمعالم التاريخية فى القاهرة بالاتفاق وزارة السياحة والآثار على إتاحة هذه الأماكن للجمهور، ومنها على سبيل المثال سبيل أم عباس، وسبيل كتختا، ومدرسة البندهار، وأماكن أخرى، لافتًا إلى مخاطبة الوزارة، وفي انتظار موافقة المجلس الأعلى للآثار للسماح بفتح هذه الأماكن.