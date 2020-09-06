مصر | بعد وفاة طفل في نادي الزمالك.. بلاغ ضد مرتضى منصور

وقال "صبري" في بلاغه: فوجئت بكارثة إنسانية وهي خبر وفاة طفل يبلغ من العمر ما يقارب أربع سنوات، أثناء تواجده بصحبة أسرته بنادي الزمالك على أثر سقوطه بحمام سباحة بانوراما؛ الذي يبلغ عمقه 7 أمتار بمجمع حمامات السباحة الجديد بنادي الزمالك، دون وجود أي منقذين أو مشرفين على ذلك الحمام، حيث قام بالتقاطه رواد النادي بعد فترة طويلة من سقوطه، وقد توفى بعد وصوله إلى المستشفى

قدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بلاغا للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد مرتضى منصور لإهماله في إدارة نادي الزمالك، ما أدى إلى وفاة طفل بحمام السباحة

وأشار المحامي، إلى أن الإعلامي عبد الناصر زيدان عبر قناته على موقع "اليوتيوب"، باستقبال مداخلة تليفونية مع أستاذ علاء والذي فجر مفاجأة عن المتسبب الحقيقي في الواقعة وهو المبلغ ضده، حيث أفاد بسوء الخدمات داخل النادي وسوء المعاملة وزيادة الأعضاء عن السعة الاستيعابية للنادي وتفشي الإهمال به.

ولفت إلى أن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل قام المبلغ ضده بعقد اجتماع قبل الواقعة بساعات، قام فيه بجمع المنقذين والمشرفين على حمامات السباحة، تاركا حمامات السباحة دون أي رعاية أو إشراف ليقوم بتعنيفهم وتوجيه الاتهامات، واللوم لهم لأسباب لا تتعلق بمباشرتهم لعملهم مكللا كل جهوده في توجيه الاتهامات والإساءات للآخرين، تاركا النادي دون رعاية أو اهتمام وأن ما يدعيه من إنجازات بالنادي ووضعه على مصاف الأندية العالمية ما هو إلا كارثة كبرى وإهمال فج؛ نتج عنه وفاة ذلك الطفل الصغير داخل حمام السباحة الخاص بالنادي.

هذا، والتمس المحامي إصدار الأمر بالتحقيق في الواقعة موضوع البلاغ، وإصدار الأمر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية.

