أخبار مصر | نائب بـ"الشيوخ": الدولة في عهد السيسي أصبحت أكثر تحضراً وتقدماً

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نائب بـ"الشيوخ": الدولة في عهد السيسي أصبحت أكثر تحضراً وتقدماً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت أكثر تحضرا وتقدما ًً وذلك بسبب المشروعات التنموية القومية الكبيرة التي تم إنجازها على أرض الواقع.

وقال قطب في بيان له اليوم، أن توجيهات السيسي إلى الحكومة بالإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات الطرق والمحاور الجاري تنفيذها في منطقة شرق القاهرة، والانتهاء منها قبل نهاية العام، هذا بجانب اهتمامه بالصعيد لدعم عجلة الاستثمار هناك بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية، يؤكد للجميع بأننا أمام رئيس لا يهمه في المقام الأول سوي مصلحة الدولة المصرية والمواطن.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إقامة كل هذه المشروعات في مختلف محافظات مصر يعمل على تحسين جودة الحياة ويخلق فرص عمل جديدة للشباب في مواجهة أزمة البطالة، وتعمل على رفع مستوى المعيشة.