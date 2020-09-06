شكرا لقرائتكم خبر عن النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة لـ238 درجة في الوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، النزول بالحد الأدنى لمجموع تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام إلى ٢٣٨ درجة على مستوى المحافظة، في الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠م.
وأكد الدكتور جمال حسن، مدير التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن موافقة المحافظ جاءت لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام وتحقيق رغباتهم، وحرصا على مصلحة الطلاب، مشيرا إلى أن الفرصة متاحة أمام الطلاب بجميع المدارس الثانوية بالمحافظة، ما عدا مدرستى السادات الثانوية العسكرية بالخارجة والشهيد أحمد المنسى بالداخلة.
وشدد حسن على أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالصف الأول الثانوي العام وفقا لقرار النزول بعدد الدرجات المقررة والمسموح بها، التقدم للمدارس الثانوية الشاغرة على أن تكون مدة التقديم ٥ أيام من تاريخ الإعلان.
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