رسومات طلبة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تزين جداريات طور سيناء (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالرسومات التي قام بها طلبة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان لتزين جداريات كورنيش طور سيناء.

جاء ذلك خلال جولته اليوم بمدينة طور سيناء لمتابعة مشروعات تطوير المدينة.

وشاهد فودة الأعمال الفنية لطلبة وطالبات كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، والتى زينت عدة جداريات بالمدينة، ما أضاف لمسة جمالية وفنية تتواكب مع عمليات التطوير بالمدينة.

وأثنى المحافظ على تلك الأعمال، مؤكدا توافر كل متطلباتهم خلال فترة تواجدهم بالمدينة.

وطلب المحافظ من الطلبة والطالبات طرح بعض الرؤى الفنية لدراستها والعمل على تنفيذها، كما قدم شكره للدكتورة ريهام بهاء، الأستاذة بقسم الزجاج بالكلية والمشرفة على مجموعة العمل، على جهودها.

كانت محافظة جنوب سيناء قد نفذت 9 جداريات علي كورنيش طور سيناء الجديد، تحمل معالم كل مدن جنوب سيناء السياحية ضمن مشروع تطوير مدينة طور سيناء.

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رسومات طلبة كلية الفنون التطبيقية بحلوان تزين جداريات طور سيناء

رسومات طلبة كلية الفنون التطبيقية بحلوان تزين جداريات طور سيناء

رسومات طلبة كلية الفنون التطبيقية بحلوان تزين جداريات طور سيناء