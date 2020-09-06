شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جراحة قيصرية عاجلة.. سيدة عشرينية تضع 4 توائم بـ«قنا الجامعي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت سيدة عشرينية، مساء السبت، 4 توائم بعد عملية ولادة قيصرية ناجحة بمستشفى قنا الجامعي.

وأشار الدكتور محمد يوسف أحمد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بقنا، إلى أن تلك العملية تأتي في ضوء تشغيل اقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية على مدار الأسبوع خلال الأربعة شهور الماضية، بناء على تعليمات الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور على عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب.

وأوضح الدكتور حسن إبراهيم، مدير مستشفى وسط المدينة الجامعي، أن قسم النساء والتوليد أجرى عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة تبلغ من العمر 25 عاماً ووضعها لأربعة توائم في صحة جيدة.

وذكر الدكتور عبدالناصر عبدالجابر، أستاذ ورئيس قسم النساء والتوليد بطب قنا والمستشفى الجامعي، أنه فور استقبال القسم لسيدة عشرينية تم توقيع الكشف الطبي عليها حيث تبين أنها حامل بأربعة توائم في منتصف الشهر الثامن، ولكنها كانت تعاني من آلام ولادة مبكرة، لذلك تم اجراء جراحة قيصرية عاجلة لها بمشاركة الدكتور مصطفى خضري والدكتور أحمد جمال والطبيبة شيماء أحمد بقسم النساء والتوليد والطبيبة غادة عادل بقسم التخدير، تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة لها، حيث وضعت 4 توائم في صحة جيدة وتتماثل الأم الآن للشفاء بالقسم الداخلي.

وأضاف الدكتور خالد عبدالبصير، رئيس قسم الأطفال، أنه فور انتهاء القيصرية بنجاح تم تكليف الطبيب إسلام التقي بوحدة الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة بمتابعة حالة التوائم الأربعة، والذين كانوا جميعاً بحالة جيدة وخرجوا من الحضانات عدا طفل واحد ما يزال تحت الملاحظة الطبية بالوحدة.

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سيدة تضع 4 توائم بـ«قنا الجامعي»

سيدة تضع 4 توائم بـ«قنا الجامعي»

سيدة تضع 4 توائم بـ«قنا الجامعي»