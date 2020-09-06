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شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام» تعقد أول اجتماع للجنة تحكيم «خبر في صورة» اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت وزارة الاعلام، إن اليوم الأحد يشهد أول اجتماع للجنة تحكيم مبادرة «خبر في صورة» لاختيار أفضل 5 صور.
وأضافت الوزارة: «يترأس لجنة التحكيم المصور عبدالوهاب السهيتي، كبير مصوري الأهرام، وتضم كل من حسام دياب مدير تحرير أونا ميديا جروب والرئيس الشرفي لشعبة المصورين الصحفيين، ومجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين ورئيس قسم التصوير بجريدة الشروق، ومن المقرر إعلان النتيجة غدا الإثنين».
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