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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعزي السودان في ضحايا الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بخالص العزاء والمواساة لدولة السودان الشقيقة؛ في ضحايا الفيضانات والسيول التي أسفرت عن وقوع عديد من الضحايا، وانهيار عديد من منازل الأشقاء في السودان وتدميرها.
وأعربت جامعة الأزهر عن تضامنها مع الأشقاء في دولة السودان الشقيقة، داعية المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.
كما تقدمت الجامعة بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وأن تجتاز دولة السودان الشقيقة هذه الظروف الصعبة التي ألمت بها، وأن يحفظها المولى -عز وجل- من كل مكروه وسوء، وأن ينعم المولى -عز وجل- عليها بالأمن والأمان والسلم والسلام.
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