شكرا لقرائتكم خبر عن سيول على جبل الرزيقات بالأقصر والمحافظة ترفع درجة الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت عزبة الدكر وقرية أبو دغار بجبل الرزيقات، فى مدينة أرمنت، غرب محافظة الأقصر، سقوط سيول نتيجة الأمطار الشديد التى هطلت فى غرب المحافظة، مساء أمس السبت، وإنطلقت على الفور سيارات ومعدات مجلس مدينة أرمنت ومحافظة الأقصر، لموقع السيول لتحويل مجرى المياه من إتجاه المنازل لمخرات السيول بالمنطقة المحيطة.

وفى نفس السياق، انتقل على الفور لموقع السيول التى هطلت فى جبل الرزيقات غرب المحافظة كل من المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر وقيادات المحافظة ومديرية الأمن، وفريق من الهلال الأحمر لتفقد الأوضاع وتوفير الدعم اللازم للأهالى، وتبين عدم وجود خسائر أو إصابات بين المواطنين، وجارى تحويل مجرى السيول صوب المخرات المجهزة لحماية منازل المواطنين فى تلك المنطقة الجبلية.

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وفى نفس السياق أعلنت محافظة الأقصر رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى إدارات الحماية المدنية ومرفق الإسعاف ومديرية الصحة وشركات الكهرباء والمياه ومختلف المديريات والجهات المعنية بذلك، نظرا لسوء الأحوال الجوية، مع وجود احتمال هطول أمطار خفيفة ورياح شديدة، وفقا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كما شهدت حالة الطقس بمحافظة الأقصر، مساء أمس السبت، هبوب رياح خفيفة محملة بالأتربة التى غطت سماء المحافظة، وسط توقعات بزيادة شدة الرياح خلال الساعات المقبلة، حيث رفعت محافظة الأقصر درجة الاستعداد القصوى، بسبب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقع حدوثها حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد محسن الشامى مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، أنه بناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، تم إخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبا لأى آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أى طوارئ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة.