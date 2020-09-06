شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تشدد على المواطنين ارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت وزارة الصحة والسكان على المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل لكونها تمنع تناثر الرزاز عند العطس أو السعال، مؤكدة أن ذلك يحمى من انتشار العدوى بين الفئات المختلفة.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من التهاون فى اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة، أن أى مواطن تظهر علية الأعراض علية التوجة سريعا إلي مستشفيات الفرز أو الحميات أو الصدر للكشف والحصول علي العلاج.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".