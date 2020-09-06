شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق حملة "أرضنا عرضنا.. نحميها وننميها" للحفاظ على الأرض الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، عن أنه بمناسبة يوم الفلاح المصري الذى يوافق يوم التاسع من سبتمبر من كل عام تطلق وزارة الأوقاف المصرية حملة توعوية للحفاظ على الرقعة الزراعية وضرورة الحفاظ عليها وتنميتها، وليس إهدارها أو الاعتداء عليها، تحت عنوان: "أرضنا عرضنا.. نحميها وننميها".

وقال حسن فى بيان، إن الهدف من الحملة التوعية بأهمية الزراعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والتحذير من إهدارها أو الاعتداء عليها، وبيان الثواب العظيم لمن يقوم بعملية الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فتأكل منه دابة أو طير أو إنسان إلا كان له صدقة "، و يقول ( صلى الله عليه وسلم ): "إذا قامت الساعة وفِي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها"، وذلك كله لما للزراعة من أهمية بالغة في قوام حياة الأفراد والدول.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سيفتتحان الجمعة المقبلة 53 مسجدًا بالمحافظة، في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح عدد 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن عن أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها، والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، تقوم الوزارة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م بافتتاح (314) مسجد تم إحلالها وتجديدها منها عدد (121) مسجدًا من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية منهم خمسة مساجد إنشاء جديد.