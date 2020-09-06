شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى : هناك من يستخدم كل الأساليب الشيطانية لعرقلة تطوير التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الإبلاغ عن صفحة مزيفة تنتحل اسم وزارة التربية والتعليم ولها تأثير في نشر شائعات مغرضة.

وتابع وزير التربية والتعليم على جروب محبى الدكتور طارق شوقى على الواتس آب، أن هناك من يبذل كل الجهد ويستخدم كل الأساليب الشيطانية لعرقلة تطوير التعليم المصرى، وقد أصاب البعض مسُ من الجنون لنجاح مصر فى هذه المرحلة، ويجب أن نكون يقظين جدا في هذا التوقيت.

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وأوضح وزير التربية والتعليم أن هناك صفحة واحدة الوزارة على فيس بوك وعنوانها: على هذا الرابط: